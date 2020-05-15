Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi'nin yapımına başlandı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı yanında hizmet verecek olan Kayseri Etnospor ve Okçuluk Merkezi’nin yapımına başlandığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından işletilecek olan tesisle Kayseri’nin olimpik okçuluk ve atçılığın merkezi haline geleceğini ve önemli sporcular yetiştirileceğini açıkladı.

15 Mayıs 2020 Cuma 18:45