Kayseri Gastronomi Festivalinde Aşçılar Yarıştı

Kayseri Gastronomi Festivali Melikgazi Belediyesi Tınaztepe sosyal tesislerinde yapıldı. Festival açılışına Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Vali Yardımcısı Talas Kaymakamı Zekeriya Güney Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıkgöz, Kayseri Profesyonel aşçılar derneğpi ve diğer yetkililer katıldılar.



Kayseri Gastronomi festivali açılışında konuşan Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç; Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 7 Bölgeden 22 derneğin katkıları ile düzenlenen Kayseri Gastronomi Festivalinin Kayseri’de bir ilk olduğunu ve ilerleyen yıllarda Kayseri Lezzetlerinin tüm dünyaya tanıtılacağını belirtti.



Türkiye genelinde 11 İlden katılımların sağlandığı 1.Kayseri Gastronomi Festivalinde Liseler arası yarışmalara 11 ekip, Genç Şeflerde 6 takım ve bayanlarda 80 aşçı yarıştı. Kayseri Şeker de Festival organizasyonuna katkısı yanında Turhal, Boğazlıyan ve Kayseri Şeker Fabrikasındaki 40 aşçısı ile festivale katkı sağladı.

