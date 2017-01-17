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Kayseri gazisi: Bir bacak yeter bana

Kayseri'deki terör saldırısında gazi olan Kastamonulu asker Ferdi Çatal "Bir bacak gitti, Allah bir tane daha vermiş, yeter o bana" dedi.

Kayseri gazisi: Bir bacak yeter bana

Geçen 17 Aralık'ta PKK terör örgütünün, Çarşı iznine çıkan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askerleri taşıyan otobüse yönelik bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 14 asker şehit olmuştu.

Kastamonu'nun Daday İlçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal da yaralı askerler arasında yer aldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ferdi Çatal, saldırının ardından 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.

"BİR BACAK YETER BANA"

Tedavi kapsamında sağ bacağı diz altından kesilen Çatal, hastanede çekilen fotoğrafını sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında, "Öldüremedin PKK. Bir bacak gitti, Allah bir tane daha vermiş, yeter o da bana. Ne mutlu Türküm diyene"notuyla paylaştı. 


























ensonhaber.com

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