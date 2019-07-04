KAYSERİ GÜNDEM’İ İŞADAMI CEMİL GÖRÜCÜ ALDI

İşadamı Görücü en başta milli ve manevi değerlerimizin çatısı altında, şehrimizin ve ülkemizin birliği beraberliği için doğru ve tarafsız yayıncılık yapmaya çalışacaklarını belirtti. Görücü, “Gazeteyi devraldıktan sonra aynı kadroyla devam etme kararı aldık. İlkelerimiz de kadromuz da ve yayıncılık anlayışımız da değişmeden devam ediyor ve edecek te inşallah” dedi.



YAYIN İLKELERİMİZ

- Gazetenin yönetim anlayışı ve habercilik tarzı; tamamen milli ve manevi değerlerimizi esas alan, bunlara sahip çıkan şekilde olacaktır.

- Doğru ve belgeli olmak kaydıyla milli ve manevi değerlerimiz süzgecinden geçen her konu ve olay gazetemizde yayınlanır.

- Gazetemiz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi ya da yandaşı veya payandası olmamış ve olmayacaktır.

- Gazetemiz genel manada Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan taviz vermeyen bir yayıncılık tarzı takip etmektedir.

- Gazetemizde köşe yazısı yazan değerli yazarlarımız da milli ve manevi değerlerimizi ölçü alarak özgürce görüşlerini okuyucularıyla paylaşmakta serbesttir.

- Gazetemiz toplumun genel ahlak ve gelenek-görenek ve benzeri değerlerini korumak, önemsemek ve gelişmesine yardımcı olacak şekilde yayın yapmayı ilke edinmiştir.

- Gazetemiz haber alma ve verme özgürlüğünü, kişilerin özel hayat gizliliği ve özgürlüğü ile karıştırmadan, ince çizgiyi mesleki tecrübesiyle ayırt ederek habercilik yapmaktadır, yapacaktır.

- Gazetemizin habercilik anlayışında, kişi hak ve özgürlükleriyle şehrin menfaatleri göz önünde bulundurulur.

- Gazetemizin habercilik anlayışında; çocuk hakları ile kadına şiddetle mücadele ve kadın hakları öncelikli ve pozitif ayrımcılık hakimdir.

- Gazetemiz haberlerinde evcil ve sokak hayvanlarının korunmasına ve bu anlayışın yayılmasına katkı verecek haberler öncelikli olarak yayınlanır.

