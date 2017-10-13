Kayseri haftasonu hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Kayseri’de ise haftasonu yağış beklenmiyor. Meterolojiden edinilen bilgilere göre haftasonu Kayseri’de az bulutlu hava bekleniyor.

İşte 3 günlük Kayseri hava durumu:

13.10.2017 Cuma

Kayseri: Az bulutlu ve puslu 19

Gece sıcaklığı:2 derece



14.10.2017 Cumartesi

Kayseri: Az bulutlu 20

Gece sıcaklığı:1 derece

15.10.2017 Pazar

Kayseri: Az bulutlu 17

Gece sıcaklığı:1 derece

Kayseri Gündem