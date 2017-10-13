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Kayseri haftasonu hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor

Kayseri haftasonu hava durumu!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Kayseri’de ise haftasonu yağış beklenmiyor. Meterolojiden edinilen bilgilere göre haftasonu Kayseri’de az bulutlu hava bekleniyor.

İşte 3 günlük Kayseri hava durumu:
13.10.2017 Cuma
Kayseri: Az bulutlu ve puslu 19
Gece sıcaklığı:2 derece

14.10.2017 Cumartesi
Kayseri: Az bulutlu 20
Gece sıcaklığı:1 derece

15.10.2017 Pazar
Kayseri: Az bulutlu 17
Gece sıcaklığı:1 derece
Kayseri Gündem

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