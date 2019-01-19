KAYSERİ HEP İHMAL EDİLİYOR MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy Kayseri’nin yıllardır ülkeye kattığı değerlerin aksine karşılığını hala alamadığına dikkat çekerek, “Kayserimiz ülke ekonomisine olan bunca katkısına rağmen yıllardır hep ihmal edilmiştir. Bu ihmalin en büyük göstergesi ise ülkemizin coğrafik olarak en merkezi konumunda olmasına karşın hak ettiği ve gereken ulaşım yapısına henüz kavuşturulmamasıdır” dedi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:02