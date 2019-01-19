KAYSERİ HEP İHMAL EDİLİYOR

MAHRUMİYET BÖLGESİYİZ
Kayseri MHP milletvekili Ersoy Kayseri’nin bölgenin sağlık üssü olduğunu hatırlatarak, “Dördüncü OSB açılmak üzere, 1,7 milyar dolar ihracatımız var, şehir hastanemiz çevre illere de hizmet veriyor. Tüm bunlara rağmen ilimizle bağlantılı herhangi bir otoyol projesi yapılmamakla birlikte, adeta mahrumiyet bölgesi olarak ilan edilmiş ve var olan projelere bile dahil edilmemiştir” diye konuştu.
KAYSERİ YİNE DIŞARDA KALDI
Başlanan otoyol projelerinde Kayseri’ye bağlantı yapılacak hatlar olmasına rağmen Kayseri’nin hala ihmal edildiğinin altını çizen Ersoy, “Örneğin, 24 Ağustos 2017 tarihinde Ankara-Niğde otoyolu projesi yapımına başlanmıştır. Ankara ve Niğde arasında yapılacak olan bu yolun toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometreyi bulmaktadır. Fakat gelin görün ki Kayserimiz bu projede de yerini bulamamış yine hizmetten mahrum bırakılmıştır” dedi.
BAKANIM SESİMİZİ DUY ARTIK
MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy taleplerinin çok net ve açık olduğuna dikkat çekerek, “Bakanımızın sesimizi duyacağından şüphe etmiyor, bu konuda kendisinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bizler Kayseri halkı olarak çok çalıştık. Ülkemize sayısız iş yeri, fabrika ve marka kazandırdık. En azından hali hazırda uygulama aşamasına geçmiş bulunan Ankara-Niğde otoyolu projesine Kayseri ilinin de dâhil edilmesinin en büyük hakkımız olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Kayseri MHP milletvekili Ersoy Kayseri’nin bölgenin sağlık üssü olduğunu hatırlatarak, “Dördüncü OSB açılmak üzere, 1,7 milyar dolar ihracatımız var, şehir hastanemiz çevre illere de hizmet veriyor. Tüm bunlara rağmen ilimizle bağlantılı herhangi bir otoyol projesi yapılmamakla birlikte, adeta mahrumiyet bölgesi olarak ilan edilmiş ve var olan projelere bile dahil edilmemiştir” diye konuştu.
KAYSERİ YİNE DIŞARDA KALDI
Başlanan otoyol projelerinde Kayseri’ye bağlantı yapılacak hatlar olmasına rağmen Kayseri’nin hala ihmal edildiğinin altını çizen Ersoy, “Örneğin, 24 Ağustos 2017 tarihinde Ankara-Niğde otoyolu projesi yapımına başlanmıştır. Ankara ve Niğde arasında yapılacak olan bu yolun toplam uzunluğu bağlantı yollarıyla birlikte 330 kilometreyi bulmaktadır. Fakat gelin görün ki Kayserimiz bu projede de yerini bulamamış yine hizmetten mahrum bırakılmıştır” dedi.
BAKANIM SESİMİZİ DUY ARTIK
MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy taleplerinin çok net ve açık olduğuna dikkat çekerek, “Bakanımızın sesimizi duyacağından şüphe etmiyor, bu konuda kendisinin gerekli hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bizler Kayseri halkı olarak çok çalıştık. Ülkemize sayısız iş yeri, fabrika ve marka kazandırdık. En azından hali hazırda uygulama aşamasına geçmiş bulunan Ankara-Niğde otoyolu projesine Kayseri ilinin de dâhil edilmesinin en büyük hakkımız olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.
Haber: Ekrem Nazlı