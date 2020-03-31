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“Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin 1. yılında yayımladığı mesajında, “Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var” dedi.

“Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var”

Başkan Büyükkılıç, mesajında, 31 Mart 2019 tarihinde sandığa giden Kayserililerin demokratik bir olgunluk içerisinde tercihini yaptığını ve kendisini de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine layık gördüğünü hatırlattı.
Kadirşinas Kayseri halkının şahsına duyduğu güvene layık olmak için aradan geçen 1 yıl boyunca ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir mesai içerisinde olduklarını kaydeden Büyükkılıç, ömrü boyunca “Halka hizmet Hakk’a hizmettir” anlayışıyla hareket ettiğini ve bu düsturla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kayseri’nin en önemli özellikleri arasında birlik ve beraberlik olgusu ile uyum kültürünün yer aldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, şehrin tamamını kucakladıklarını ve 16 ilçe belediye başkanı ile birlikte “Tek yürek” olarak şehre hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Kendisini “Kayseri’ye hizmet etmek için memur kılan” tüm Kayserililere bir kez daha gönülden teşekkür ettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“31 Mart Yerel Seçimlerinde halkımızın teveccühü ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine gelişimizin birinci yılını doldurduk. Geçtiğimiz bu süre zarfında şehrimizi daha ileriye nasıl taşıyabiliriz kaygısıyla gece gündüz demeden çalıştık ve hizmet ürettik. Tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerimizi ön plana çıkararak, şehrimizin yarınlarını imar edecek önemli çalışmalara imza attık, altyapısını hazırladık. Makarr-ı Ulema Şehri Kayseri’nin hak ettiği noktalarda olabilmesi önceliğimiz oldu. Çalışmalarımızı yürütürken de zor bir coğrafyanın göbeğinde bulunan cennet vatanımıza, birlik ve beraberliğimize dönük istemediğimiz saldırılar oldu. Ekonomik terör, sınırlarımızda yaşanan terör olayları ve bu olaylar neticesinde ülkemizde misafir ettiğimiz göçmenlerin sayısındaki artış ve son olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs nedeniyle yaşadığımız sorunlar. Fakat bu sorunların hiçbiri bizim şehrimize olan sevdamızı ve hizmet aşkımızı söndürmedi. Hem Kayseri hem de ülke olarak tüm bu zorlu süreçlerden birliğimiz ve beraberliğimiz sayesinde başarıyla çıktık. Bundan sonra da aynı birlik ve kararlılıkla yolumuza devam edecek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizi ve ülkemizi daha ilerilere taşıyacak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinin sene-i devriyesinde ilk günkü aşkla hizmet üretmeye ve Kayserili hemşehrilerimizin refahını daha yukarılara taşımak için varımızla yoğumuzla çalışacağız. Kayseri için daha yürüyecek çok yolumuz var. Bu şehre ve insanlarına dökeceğimiz çok alın terimiz var. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın. Bir ve beraber olduğumuz sürece tarihimizden aldığımız güçle hamd olsun ki her şeyin üstesinden gelecek güçteyiz.”
 

Kurumsal

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