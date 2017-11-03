Kayseri ile Malatya arasında protokol

Erciyes Teknopark’ın Teknoloji Transfer Ofisine dair bilgi ve tecrübeleri aktarmasına dair imzalanan protokol kapsamında, modül bazlı eğitimler ve rehberlikler verilerek Malatya Teknokent ve İnönü Üniversitesinin durum analizleri yapıldı. TTO yönetiminin ve ilgili tüm birim yöneticilerinin katıldığı birçok görüşme gerçekleştirildi.

Yürütülen rehberlik programı kapsamında Eğitim ve rehberlik hizmetinin önümüzdeki bir sene boyunca Kayseri ve Malatya’da devam edeceğini belirten Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz, konuyla ilgili açıklamasında, “Ülkemizdeki Teknoloji ekosisteminin güçlenmesi için sadece bizim çabalarımızın yeterli olmayacağının farkındayız. Ülkemizdeki her üniversitenin topluma olan katkısının hızla artması gerekiyor. Toplumun Üniversitelerden üretilecek bilgi ve teknolojilere ihtiyacı var. Ülkemizdeki her bölgenin ve üniversitenin belirli konularda uzmanlaşıp, bölgesinde endüstriler doğurması ve mevcut endüstrileri büyütmesi toplumsal kalkınmamız açısından büyük önem taşıyor.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu dönüşüm için 2012 yılından beridir çalışan ofisimiz bilgi ve birikimlerini diğer TTO’larla paylaşarak, ilgili üniversitelere ve bölgelerin gelişimine katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Malatya Teknokent ile imzaladığımız bu rehberlik sözleşmesi ile Malatya TTO’nun çalışmalarını hızlandırması, kapasitesini artırırken, kurumsal yapısını oturtup bölgesine hizmet vermeye başlamasını amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kurum haberi

