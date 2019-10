“Kayseri işini takip eder mantığıyla hareket edeceğiz”

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim’de gerçekleştirdiği Kayseri programını değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Büyükkılıç, basın mensuplarına açılışları yansıtmak noktasında gösterdiği tutum için teşekkür etti. Ayrıca Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı’nın Kayseri’den çok memnun bir şekilde ayrıldığını belirtip, Cumhurbaşkanı’nın Kayseri’yi ziyaret ettiği için teşekkür ederek, “Kayseri’yi bereketlendirdiler” dedi.



Diğer ilçeler de doğalgazla buluşacak

Büyükkılıç, “Şehrimize gelen bakanlarımız, milletvekillerimiz ve üst düzey bürokratlarımız şehrimizi bereketlendirmiştir” diyerek şunları söyledi: “Yaptığımız çalışmalarda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Uyum kültürü içerisinde yerel yöneticilerimize müdürlerimize teşekkür ediyorum. Tomarza ilçemize doğalgaz verildi. Geriye kalan Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerimiz de önümüzdeki süreçte doğalgazla buluşacaklar. Eksiklerimizi tamamlıyoruz gerekli çalışmalar var.”

“Muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum” diyen Büyükkılıç, “Geçenlerde merkez ilçe muhtarlarımızla bir araya gelerek sorunları talepleri görüştük konuştuk. Diğer ilçelerimizin muhtarlarıyla da görüşeceğiz. Yaptığımız çalışmalarda teşkilatımız bizi yalnız bırakmadılar ve büyük destek sağladılar. Kendilerine teşekkür ziyareti gerçekleştireceğimi söylemek isterim. Nuri Pakdil ustamız rahmetli oldu, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.



1 milyar 800 bin TL tutarında yatırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinin boş gelmediğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Takip ettiğiniz üzere paylaştığı projeler oldu. Yapılanları, açılışları paylaştı. Açılışı yapılan yatırımlara kısaca değinecek olursam toplamda 1 milyar 800 bin TL civarında tutarı olan eserler oldu. Açılışı yapılan yatırımların üçte biri yerel yönetimi ilgilendiriyor. Resmi açılışı yapılan eserlerden bir tanesi de Kayseri Kalesi’ydi. Şuanda da kalemiz her türlü etkinliğe açık. Açılışı yapılan başka bir yatırım da elektrik ve KASKİ’ye ait yatırımlar. Kentsel dönüşüme ait yatırımlar da var. Boğazköprü son zamanlarda hızlandırılması noktasında kamuoyunda yer alıyordu. Biz de hızlandırılması noktasında çaba ve irade göstermiştik, beklenen tarihten önce açılmış oldu” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, değerlendirmelerinde şu konulara değindi: “Ulaştırma Bakanımızın Kayseri’ye gelişinde Bakanımıza, ‘Ayağınız alıştı bakın ikinci kez geldiniz’ dedim. Her gelişinde bizimle ‘ne yapılabiliri’ ya da ‘ne yapılmalı’ anlayışı içerisinde biz bu konuları paylaşırken bunların arasında en önemlilerden birinin Erciyesimize Hacılar tarafından çıkacak olan yolumuzun yapımı projesiydi. İvedilikle gerekli talimatları verdi. Karayollarımız gerekli çalışmaları yapıyor, bu projenin hızlandırılacağını belirtmek isterim.

Şehir Hastanesi güzergahına yapılacak olan tramvay hattının imzasını Cumhurbaşkanımızdan aldığımızı daha önce sizlere duyurmuştuk. Bu konuyu takip ediyoruz. Havalimanındaki ek terminal binamızın yapılması noktasında projemiz hazır, gerekli anlaşmalar ilgili bakanlıklarımızla yapıldı. İhaleye çıkılması için Cumhurbaşkanımız talimat verdiler. İşlerimizi takip etmek için Ankara’ya gideceğiz. Gittiğimizde bu konunun da takipçi olmak için Devlet Havalimanı İşletmeleri Müdürümüzle görüşeceğiz.

Hava İkmal Projemizi bitirdik teslim ettik. TOKİ başkanımızla randevulaştık Ankara’ya gidince kendileriyle de değerlendirmelerde bulunacağız ve ihaleye çıkılması için prensipte kararına vardık. Keykubat Millet Bahçesi’ni de Çevre ve Şehircilik Bakanımızla görüştük, 100 milyon TL alarak oradaki çalışmaları da hızlandıracağımız söylemek isterim. Böylece Melikgazi’de Havaikmal Millet Bahçesi, Kocasinan’da Keykubat Millet Bahçesi hayata geçmiş olacak.

TOKİ’yle yapacağımızı çalışmaların arasında Cami Kebir’in etrafının çevre düzenlemesi konusu var görüşeceğimiz konularımız arasında. Projesi hazır. Etrafındaki binalar kaldırılacak ve medreselerle buluşmuş olacak. TOKİ’yle bu konuda prensipte anlaştık.

Millet Bahçesi’nin yanı başında 25 bin metrekarelik bir alan var Milli Eğitim Bakanlığımıza ayrılmış olan bir yer. Diyanet’e de 80 bin metrekarelik cami için ayrılmış bir yer var. Onun dışında 1 milyon 260 bin metrekarelik Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiş olan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın marifetiyle projenin tamamının yapılmasını sağlanacağı bir boyut var. Bunlarda da prensipte anlaştık. Biz çalışmaları başlattık. İhaleye çıkılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Havacılık Lisesi’yle ilgili hayırsever marifetiyle, içerisinin donanımının Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacağı lisemiz için prensip kararına varıldı. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığımızın da desteğinin olacağını belirtmek isterim.

Hızlı tren konusu yeniden gündeme geldi. Projelendirme aşaması tamamlanma aşamasında. Kaynakla krediyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu da sağlandığında projenin hayata geçmesi için hiçbir engel söz konusu değil. Boğazköprü’nün hızlı trene uyumlu bir şekilde yapıldığını da ayrıca belirtmek istiyorum.

10 gündür süren Kayseri Kitap Fuarı’nda 150’nin üzerinde yayınevi, 200’ün üzerinde yazar ve 300’den fazla etkinlik yapıldı. 798 bin 244 katılımcı fuarımızı ziyaret etmiş durumda. Bu rakamlar Kayseri’nin kitaba olan ilgisini gösterir.

Cumhurbaşkanımızın Kayseri’den çok memnun olarak ayrıldığını ifade ederek bereketli ve önemli bir dönem yaşadığımızı hatırlatmak isterim. Ayrıca belediyemizi şereflendirerek, Kayseri’ye olan sevgisinin ve muhabbetinin, teşekkürün bir nişanesi olarak kendileri bize plaket sundu. Kendilerine minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Spor Totoyla ata sporlarıyla ilgili 8 milyon TL’lik anlaşma imzaladık. Bunun tamamı 15 milyon TL’ye denk geliyor. Seneye de kalan kısmını alacağız. Onun da sözünü aldık.

Kamudan devletimizin imkanlarından Kayserimizi azami istifade ettirecek bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Elbette imkanlarımız, krediler var ama biz şehrimizi daha fazla borçlandırmadan, kaynaklarımızı gereksiz kullanmadan devletimizin imkanlarından faydalanarak Kayseri’de kullanmayı çok önemsiyoruz. Yatırımların hepsi krediyle yapılıyor. Kredi bulunur, Türkiye kredibiltesi olan bir ülke. Kayseri işini bilir mantığı yerine Kayseri işini takip eder mantığıyla hareket edeceğiz.”

Başkan Büyükkılıç’ın yaptığı değerlendirmeler ve konuşmanın ardından gazetecilerin soruları yanıtlandı. Büyükkılıç, hızlı trende neden net bir tarih verilmediği hakkında sorulan soruya: “Bu sorunun birebir muhatabı ben değilim. Ben devletimizin yapacağı yatırımların takipçisiyim. Israrla da takip edeceğiz. Projesi de hazır. Kaynak noktasında çalışmalar yapıldığı belirtildi bize. Kredi bulma konusunda çalışmalar devam ediyor. Hızlı tren gelmeli, devamlı gündeme taşıyoruz. Konya’ya çok önceden başlamıştı. Öncelik açısında arzu ettiğimiz standardı yakalayamamışız. Bundan sonra takip edip yaptırmak için çırpınmamız gerekiyor” diye cevap verdi.



“Kayseri’de farklı bir ses çıkmaz”

Yeni parti konusunda Kayseri’deki durumun ne olduğu ve Cumhurbaşkanı’nın bu konu hakkında bir değerlendirmesinin olup olmadığına yönelik soruya Başkan Büyükkılıç şu yanıtı verdi: “Kayseri vereceği cevabı verdi. Verilecek mesajlar verildikten sonra başka bir şey konuşmaya ihtiyaç kalmaz. Kayseri tek yumruk olarak Cumhurbaşkanımızın arkasındayız dedi. Kayseri’den farklı bir ses çıkmaz. Bizim de Cumhurbaşkanımızın da Kayseri bağlamında bu konu hakkında gündemi yok.”



Duruma göre başka formül de var

Sahabiye Kentsel Dönüşüm 2. etap ihalesi hakkında Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Sahabiye Projesini daha önceki arkadaşımız ihale ederek, parasını ödeyerek yapma mantığı içerisinde çalışma yaptı. İradesine saygı duyuyorum o günün şartlarında belki bu yaklaşım doğruydu. Ama bugünün şartlarında gereksiz yere kaynaklarımızı oraya aktarmamızın doğru olmayacağını kat karşılığı yaptırmanın doğru olacağını ifade ettik. Bir hesap yaptık, yüzde 44’ü bize yüzde 56’sı yapacak müteahhite. Eğer şartlar müsait olsaydı olması gereken yüzde elli elliydi. İki defa çıkıldı ikisinde de talep olmadı. Dönemin ekonomik şartları olumsuzdu. Şu an 12 dosya alan var. İlla üzerine para vereceğiz diye değil verilebilir ya da verilmeyebilir. İhaleye katılanların durumuna göre bakacağız. Başka bir formülümüz de var onu da başka bir zaman söyleyeceğiz.”