Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kayseri itfaiyesi 6 ayda bin 754 olaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi 2018 yılının ilk 6 ayında bin 754 farklı olaya müdahale etti. 

Kayseri itfaiyesi 6 ayda bin 754 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarındaki istasyonları ile olaylara ilk müdahale eden ekiplerin arasında yer alıyor. İhbar geldikten kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, 7/24 vatandaşların imdadına koşuyor. 

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılının ilk 6 ayında da kendilerine gelen ihbarları değerlendirerek, vatandaşların yardımına koştu. İlk 6 ayda bin 754 farklı olaya müdahale eden ekipler, vatandaşların takdirini topladı. Zor koşullar altında görevlerini başarıyla yerine getiren ekipleri 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 766 yangın, 113 trafik kazası, 663 kurtarma ve 212 su baskınına müdahale etti. 

İHA

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberKayseri Itfaiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.