Kayseri itfaiyesi 6 ayda bin 754 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kentin farklı noktalarındaki istasyonları ile olaylara ilk müdahale eden ekiplerin arasında yer alıyor. İhbar geldikten kısa bir süre sonra olay yerine ulaşan ekipler, 7/24 vatandaşların imdadına koşuyor.



İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018 yılının ilk 6 ayında da kendilerine gelen ihbarları değerlendirerek, vatandaşların yardımına koştu. İlk 6 ayda bin 754 farklı olaya müdahale eden ekipler, vatandaşların takdirini topladı. Zor koşullar altında görevlerini başarıyla yerine getiren ekipleri 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 766 yangın, 113 trafik kazası, 663 kurtarma ve 212 su baskınına müdahale etti.