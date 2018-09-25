Kayseri İtfaiyesi 92'inci Yılını Kutluyor

Forum Kayseri'de açılan sergiye, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ve İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan katıldı. Açılış kurdelesinin ardından İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, fotoğraf sergisi hakkında Ahmet Darendelioğlu'na bilgiler verdi.

Burada açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, "İtfaiye Teşkilatının 304'üncü Kayseri İtfaiyesi'nin 92'inci kuruluş yıl dönümünde çeşitli etkinlikler ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Kayseri Forum'da sergimizi açtık, yarın meydana olacağız. Perşembe günü de meydan çalışmamız devam edecek. Hafta sonu ise Bilim Merkezi'nde etkinliklerimiz devam edecek" dedi.



Kayseri'de 57 itfaiye aracı ve 270 personel ile vatandaşların yardımına koştuklarını kaydeden Kızılkan, "Kayseri İtfaiyesi 57 araç ve 270 personel ile 7 gün 24 saat Kayseri halkının hizmetindedir. Hedefimiz olaylara 10 dakikanın altında ulaşmaktır. Merkez için bu hedefimizi rahatlıkla gerçekleştiriyoruz. Merkezden uzaklaştıkça sıkıntılar artıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak 17 noktada 16 ilçemize hizmet vermeye devam ediyoruz. İtfaiyenin telefon numarası 110 ve itfaiye hizmetleri ücretsizdir. Bu konuda halkımızın itfaiyeyi arayıp açık adresini verdiği zaman ekiplerimiz olay yerine en hızlı şekilde intikal edecektir" diye konuştu.



İlk 9 ayda 4 bin 43 olaya müdahale ettiler

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2019'un ilk 9 ayında kentin farklı noktalarında meydana gelen 4 bin 43 farklı olaya müdahale etti. 2 bin 517 yangın, bin 45 kurtarma, 229 trafik kazası ve 252 su baskınına müdahale eden ekipler, 422 vatandaşı kurtardı.

