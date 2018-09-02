Kayseri itfaiyesi ilk 8 ayda 3 bin 335 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2018'in ilk 8 ayında 3 bin 335 ayrı olaya müdahale etti. Kentin farklı noktalarında 16 itfaiye istasyonu ile olaylara anında ulaşan ekipler, sadece Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatilinde 209 anız yangınına müdahale etti. Bin 919 yangın, 957 kurtarma, 208 trafik kazası ve 251 su baskınına müdahale eden ekipler, 384 vatandaşı kurtardı.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, yaptığı açıklamada vatandaşların zor anlarında yardımına koştuklarından dolayı gurur duyduklarını söyleyerek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yangınların ihmalden kaynaklandığını belirten Kızılkan, "Genel olarak baktığımızda yangınların çıkış sebebi dikkatsizlik, ihmal ve bir takım olayları önemsememek olsa da yaz döneminde ağırlıkta arazi yangınlarıyla itfaiyemiz yoğun olarak mücadele etmektedir. Burada en önemli günler cumartesi ve Pazar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.

Vatandaşların mangallarını yaptıktan sonra mutlaka ateşi söndürmeleri gerektiğini belirten Kızılkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Piknik alanlarındaki yoğunluk, bağ kültürüne bağlı olarak yapılan temizlik çalışmalarında ateşin kontrol altından çıkması, piknik alanında mangal yakarken anlık ihmalimiz ve ateşi söndürmeden ayrılmamız beraberinde mesire alanlarımızın ve canlıların yanması ile karşılaşıyoruz. Piknik alanlarında mangal yaparken öncelikler bu alanda mangalın yaktığı kısmın etrafını temizlemek suretiyle kıvılcım sıçramasını önlemeye çalışalım. Bağ ve bahçede temizlik yaptığımız zaman bu otları yakacaksak mutlaka hortumla suyu çekip etrafını ıslattıktan sonra temizlik yapılması doğru olacaktır. Rüzgarın yön değiştirmesi, mangalın devrilmesi veya açık ateşin orada bırakılması, açık alanda çakmak ve sigaranın kurumuş otların üstüne atılması beraberinde önlenemeyecek çok ciddi sıkıntıları getirmektedir. İtfaiyenin numarası 110’dur ve tamamen ücretsizdir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 16 noktada itfaiye hizmetlerini yürütürken, bize verilen ihbarlar çerçevesinde adrese en kısa sürede ulaşmaya çalışmaktayız."

