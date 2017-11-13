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KAYSERİ KALESİ İÇİN HEDEF 2019

Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kayseri Kalesi’ni gelecek yüz yıllara taşımak için restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. İç kaleden sonra dış kale surlarının da restorasyonunu üstlenen Büyükşehir Belediyesi titiz bir çalışma sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Kalesi’ni ziyaret ederek restorasyon çalışmalarının son durumuna ilişkin bilgi aldı.

KAYSERİ KALESİ İÇİN HEDEF 2019

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kayseri Kalesi’nde incelemelerde bulundu. Restorasyon çalışmalarını takip eden Başkan Çelik, çalışmaları denetleyen danışman hocalardan da restorasyona ilişkin bili aldı.

Restorasyonda çok titiz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Kalenin içerisine yaptığımız Arkeoloji Müzesi inşaatını tamamladık. Şimdi Bakanlığımız teşhir ve tanzim işini yapıyor. Teşhir ve tanzimin bitmesinden sonra müze buraya taşınacak ve kalenin içini açacağız. Bu arada kalenin beden surları da sıkıntılıydı. Yüzyıllardır ayakta kalan bu surlarda zaman içerisinde aşınmalar, taşlarda yıpranmalar oldu. Bunun da onarılması ve restore edilmesi gerekiyordu. Onun için bir ihaleye çıktık. Üç yıllık bir ihaleydi.  2019 yılında işin tamamlanması öngörülüyor.  Şu ana kadar projede bir aksama görünmüyor. Proje takvimi normal seyrinde gidiyor. Restorasyon işi normal bir inşaat gibi değil. Çok titiz bir çalışma yapılıyor” dedi.

Danışman hocaların restorasyona ilişkin görüşlerini de alan Başkan Çelik, “Kayseri Kalesi’nin nice 1500 yıllara ayakta kalması için uygun malzemelerle ve tekniklerle restorasyon yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Kurum Haberi

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