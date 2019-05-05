Kayseri Kalesi'nin restorasyonu tamamlanma aşamasında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve partililer ile birlikte çeşitli esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, uzun süredir restorasyonda bulunan tarihi Kayseri Kalesi'ndeki çalışmaları inceledi. Özhaseki ve beraberindeki heyet, yetkililerden çalışmalar ve son durum hakkında bilgiler aldı. İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler vererek kaledeki çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç; "Daha önce Sahabiye’de ki kentsel dönüşüm konusunda ilgili firmanın bir itirazı ve bırakma talebi söz konusuydu. İdarenin yazmış olduğu raporlar doğrusunda bakanlık devamına karar verdi. İkincisi 6 tane yeni okul buradaki Çevre ve Şehircilik Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın da önerileri doğrultusunda kat yüksekliğini de ayarlayarak ihaleye çıkıyoruz. Kale konusunda restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasında. Arkeoloji müzesi boyutu tamamlandı çevre düzeni ile ilgili ihaleyi yaptık. Kafelerden 1 tanesi yapıldı 2 tanesi de yapılıyor. Meydandaki kafeleri içeriye taşıyarak meydanın da rahatlamasını sağlayacağız. Kalemizin de fonksiyon itibariyle daha canlı olmasını sağlayacak. Cami Kebir ile ilgili etrafındaki genişletme ve düzenleme çalışmalarıyla ilgili de birimlerimiz en yakın zamanda çalışmaya başlayacak" şeklinde konuştu.







Açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise kalenin açıldığında herkese iftiharla gösterebilecekleri bir mekan ortaya çıkacağını ifade ederek, "Hepimizin bildiği gibi Kayserimizin en önemli tarihi yapılarından birinin önündeyiz. Burası ortalama 1800 yıllık olarak geçiyor kitaplarda. Daha öncesine ait işaretler de var buralarda ama onlar çok kayıtlara girmemiş. Neredeyse 2 bin yıldır yaşayan bir kale. İçerisinde yüzlerce hatıranın olduğu, bizim bile şu 50-60 yıllık ömrümüzde çok önemli hatıralarımızın olduğu bir köşedeyiz. Bu kalenin tekrar restore edilip hayata kazandırılması hususunda da yaklaşık 5-6 yıldır süren bir çalışma var. Memduh Başkanın döneminde de açılmış olacak inşallah. Bizim çocukluğumuz da burada meyve sebze satanlar vardı. Sonraki dönemde bir belediye başkanımız burayı boşalttı. Daha doğrusu 80 ihtilalinde boşaltıldı ama bir başkanımız içeriye sarrafları taşımayı düşündü. Kazancılardan bir grup arkadaş geldi fakat tamamı gelmeyince taşınamadı. Kör ve taş bir yapı olarak kaldı ve kimsenin girip çıkmadığı bir alan haline geldi. Burası nasıl değerlendirilir, Kayseri de neler yapılabilir gibi uzun bir tartışma döneminde Kayserimizin arkeoloji müzesi burada yer altında olması kaleyi boğmaması, tarihi eseri bastırmaması ve açıkta da bir kültür sanat faaliyetinin sürmesi hususunda bir fikir birliği ortaya çıktı. İçeriyi boşalttık ve başladık şuanda da bitmek üzere. Kalenin bazı kısımları sağlamlaştırılıyor. Arkeoloji Müzesi buraya taşınacak, şehrimize çok önemli bir eser kazandırmış olacak burası. Bir çok insanın burada emeği var. Başta naçizane benim. Açıldığında inşallah herkese iftiharla gösterebileceğimiz bir mekan çıkar ortaya. Şehrin büyümesi sadece apartmanların olması yolların gelişmesiyle ortaya çıkmıyor. Bir şehrin büyükşehir olabilmesi için de bir taraftan da tabii ticaret ve sanayi canlanacak ama mutlaka kültür olacak, sanat olacak, spor olacak ve müzeler olacak. Kayseri de bu açıdan zengin bir hale gelmeye başladı. Selçuklu Müzesi dünya da tek, Kayseri Lisesi’ni de müze haline getirdik. Bunun dışında da 10’a yakın müzemiz var. Buraya da arkeoloji müzesi çok yakışacak. Binlerce yıldır yaşayan bu şehrin neyi var neyi yok hepsinin yaşadığı içeri de sergilenecek bir hale geliyor. Ayrıca insanların müzik dinleti alanları ve çeşitli şekilde akşamları da eğlenebileceği bir yer haline gelecek burası. Hatta kalenin içerisi yaşadıktan sonra arka çarşıya doğru sirayet edecek ve çarşı da akşamları açık kalmaya başlayacak. Her tarafın kapısı açık olunca ve 24 saat yaşayan bir kaleyle birlikte ticaretin de biraz şekil değiştirdiğini göreceğiz. 'Ne zaman biter' diye arkadaşlarımızı zorluyoruz. Memduh Başkanımın dediğine göre 2-3 ay içerisinde bitiyor. İnşallah Kayseri burada ortaya koyacağı performansla tüm Türkiye ye örnek olmuş olacak. Ülkemiz ve şehrimiz bir değer kazanmış olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Valilik binasının taşınması ile ilgili soruya ise Özhaseki; "Üzerinde biraz daha çalışmamız icap ediyor. Sahabiye ile birlikte Hunat’dan gelen caddenin direkt devam edeceği ve Valiliğin yeniden yapılacağı bir ortam proje olarak var. Ama bunlar çok kolay şeyler değil onları da konuşup gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde cevap verdi.

