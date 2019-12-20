Kayseri Kalesi’nde kış saati uygulaması

Tarihi Kayseri Kalesi’nde kış saati uygulamasına geçildi. Yaz mevsiminde Kale’nin ziyaret saatleri akşam 22:00’a kadar yapılırken, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Kale’nin ziyaret saati de değişti. Akşam 20:00 sularında Kale’yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kalede bulunan özel güvenlik yetkililerinin, “Kış saati uygulamasına geçildi. Birazdan kapatıyoruz” uyarısıyla karşılaştı. Yetkililer, Kale’nin ziyaret saatlerinin kış saati uygulamasına geçtiğini böylece saat 20:00’da Kale’nin kapandığı ifade etti.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı