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Kayseri Kalesi’nde kış saati uygulaması

Tarihi Kayseri Kalesi’nde kış saati uygulamasına geçildi.

Kayseri Kalesi’nde kış saati uygulaması

Tarihi Kayseri Kalesi’nde kış saati uygulamasına geçildi. Yaz mevsiminde Kale’nin ziyaret saatleri akşam 22:00’a kadar yapılırken, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Kale’nin ziyaret saati de değişti. Akşam 20:00 sularında Kale’yi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar kalede bulunan özel güvenlik yetkililerinin, “Kış saati uygulamasına geçildi. Birazdan kapatıyoruz” uyarısıyla karşılaştı. Yetkililer, Kale’nin ziyaret saatlerinin kış saati uygulamasına geçtiğini böylece saat 20:00’da Kale’nin kapandığı ifade etti.

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

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