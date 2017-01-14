Kayseri kendi elektriğini üretecek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden KCETAŞ tarafından şirket salonunda düzenlenen "Enerjik Sohbetler" adlı programda yaptığı konuşmada, şirketlerinin her haliyle enerjik, dinamik ve örnek bir şirket olduğunu belirtti.

KCETAŞ'ın Türkiye'nin en köklü şirketlerinden birisi olduğuna işaret eden Çelik, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla kurulan Türkiye'nin ilk elektrik şirketi olan KCETAŞ'ın 91 yaşına girdiğini anlattı.

Enerji alanında pek çok önemli çalışma yaptıklarını ama işlerinin bitmediğini anlatan Çelik, yeni hedefler belirleyerek bu hedeflere ulaşmak için aynı hızla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Hem enerji maliyetlerimizi düşürerek cari açığımızı azaltan hem de yerli kaynaklarımızın üretimdeki payını artıran yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Erciyes Enerji şirketimizin bu yönde çalışmaları var. Güneş enerji santrallerinin kurulmasına yönelik çalışmaları önümüzdeki dönemde de devam edecek. Bu yıl sonuna kadar kurulu gücünü 19 megavata çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi olarak da bu yönde önemli bir çalışma yürütüyoruz. İlimiz için çok önemli bir proje olan Güneş Enerjisi Santralleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için arazi araştırmalarımız tamamlandı. Enerji Bakanlığına teklifimizi verdik. Bakanlığın Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı (YEKA) şeklinde bir modeli de var. Büyük ölçekli alanlarda panellerin tamamının da yerli üretim olması şeklinde bir model geliştirdiler. OSB mantığıyla ya da YEKA şeklinde 500 megavatlık bir üretim yapacağız. Bunu yapınca Kayseri kendi kendine yetebilir hatta ihtiyacından fazlasını üreten bir şehir konumuna gelecek."

Enerji üretiminin yanı sıra dağıtım ve pazarlama konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Çelik, "Pazarlama konusunda KEPSAŞ ile Ankara pazarına girdik. Meclisin elektriğini bile biz veriyoruz. Bu arada asıl pazarın İstanbul olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, akıllı aydınlatmaya örnek teşkil edecek bir çalışmaya pilot bölge olarak başlayacaklarını belirtti.



AA