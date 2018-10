Kayseri Kitap Fuarı Ünlü Yazarları Ağırlamaya Devam Ediyor

“TOPLUMUN HER KESİMİ BU FUARDA”

Kitap Fuarı’na katılanlar arasında Yazar Deniz Bayramoğlu da vardı. “Televizyonda Tartışmak” konulu konferans veren Bayramoğlu, konferans sonrası fuarla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Fuara olan ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Bayramoğlu, “Kitap Fuarlarına belirli bir toplumsal kesimin ilgi gösterdiğini görürüz. Kayseri’de memnuniyetle gördüm ki toplumun her alanından, her kesiminden insanlar geliyor. Bir organizasyonun ne kadar başarılı olduğunu gösteren en önemli delillerden bir tanesi de budur” dedi.



“ŞAHANE BİR ATMOSFER VAR”

Fuara geçen yıl olduğu gibi bu yıl da katılan Hatice Kübra Tongar da “Bağırmayan Anneler” konulu konferansıyla okuyucularıyla buluştu. Büyük ilgi gören konferansın ardından fuarı değerlendiren Tongar, “Burada şahane bir atmosfer var. Pek çok ilde Kitap Fuarı düzenleniyor; ama Kayseri’deki gerçekten bir başka oluyor. Buraya gelirken fuar akışına ve söyleşi için gelen isimlere baktım. Dedim ki Kayseri’de olmak varmış. Şahane bir ortam var. Kayseri halkının da ilgisi çok güzel. Bu yıl ilgi ve alakanın çok daha iyi olduğunu gördüm. Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“MUAZZAM BİR KALABALIK VAR”

Fuara katılan bir başka ünlü isim de Şermin Yaşar oldu. Şermin Yaşar’ın “Oyuncu Anne” konulu konferansına büyük ilgi gösterildi. Tamamen dolu salonda verdiği konferansın ardından fuarı değerlendiren Şermin Yaşar, “Fuara geçen yıl da katılmıştım. Buraya geliyor olmak, okuyucularımızla buluşuyor olmak ve bu imkanın bize sağlanması takdir edilecek bir şey. Bu yıl muazzam bir kalabalık var. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.



OKÇU KIYAFETİYLE KONFERANS

Kayseri Kitap Fuarı’na Tarihçi-Yazar Talha Uğurluel de katıldı. Fuara gelmeden önce Ali Dağı’nda at binen, ok atan Talha Uğurluel, fuara da okçu kıyafeti ile geldi. Fuarda, “Dinler Tarihinin Başkenti Kudüs” konulu konferans veren Uğurluel, konferans sonrası uzun süre okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Fuarla ilgili görüşlerini de açıklayan Uğurluel, “Fuara geçen sene de gelmiştim. Yeni olmasına rağmen çok kaliteli. Hayatımda ilk kez bir Kitap Fuarına geleneksel Osmanlı okçu kıyafeti ile katıldım. Bunun yeri Kayseri olmalıydı. Sabah Ali Dağı eteklerinde ata bindik, o kıyafetle de konferansa geldim. Salon tamamen doluydu. Bu ilgi Kayseri’deki insanımızın kültüre ilime ve tarihe ne kadar önem verdiğini gösteriyor” dedi.