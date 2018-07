Kayseri, kültür sanatta da merkez olma yolunda

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kültür sanat alanında yapılan çalışmalarla ilgili çok çarpıcı rakamlar verdi. En başta gelen sorumluluklardan birisinin de tarihimizin bize bıraktığı kültürel mirası geleceğe taşımak olduğunu ifade eden Başkan Çelik, “Ticaret Şehri, Sanayi Şehri, Hayırseverler Şehri, Planlı Şehir gibi vasıflarla tanınan Kayseri’nin aynı zamanda bir Kültür Şehri olduğunu vurgulamak ve bu vurgunun gereği olan çalışmaları yapmak zorundayız. Bu bilinçle kent merkezi ve ilçelerimizde alt ve üst yapıda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz; ancak aslında biz her alanda kapsamlı bir altyapı çalışması gerçekleştiriyoruz. Sporda, kültür ve sanatta, bilimde ve diğer alanlarda güçlü bir altyapı kurma gayreti içindeyiz. Kayseri’den daha çok sanatçı, daha çok yazar, daha çok sporcu, daha çok bilim adamı çıkmasını arzu ediyoruz. Bunun tek yolu da sanatla, sporla, bilimle, kültürle uğraşan insan sayısını artırmaktan geçiyor. İsteyen herkese bu imkanları sunmaktan geçiyor. İşte bu nedenle Kayseri’de çok ciddi bir kültür sanat hamlesi başlattık. Arttık şehrimizin özellikleri arasına Kültür-Sanat Şehri özelliği de eklenmiştir” dedi.





Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, okullarla birlikte sezonu açarak her ay çocuk tiyatroları, gezi, sinema, yetişkin tiyatroları, dinleti, söyleşi gibi birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, yapılan her etkinliğin halkın büyük bir ilgisiyle karşılaştığını belirtti. Başkan Mustafa Çelik, son üç yılda 690 adet etkinlik yapıldığını ve bu etkinliklere 577 bin 014 izleyicinin katıldığını kaydetti.





Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’ye kazandırdıkları modern müzelerle Kayseri’de önemli bir müze kültürünün oluştuğunu ve şehir dışından gelen misafirlerin de bu müzelere büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Selçuklu Uygarlığı Müzesi ve Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi’nin Kayseri’nin görülmesi gereken noktaları haline geldiğini ifade eden Başkan Çelik, her iki müzeyi yılın ilk 6 ayında 100 bini aşkın ziyaretçinin gezdiğini belirtti.





Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kültür-sanat alanında yaptıkları önemli bir çalışmanın da konservatuvar imkanını artırmak olduğunu söyledi. Kayseri Mahallesi’nde açtıkları şube ile konservatuvarın kapasitesini artırdıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Konservatuvarımızda 21 branşta kurslar veriyoruz. Kursiyerlerden hiçbir ücret talep etmiyoruz ve bütün giderleri Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Yaz ve kış döneminde verdiğimiz kurslar büyük ilgi görüyor. Geçen yıl toplamda 1600 kişi olan yaz kursları kapasitesini bu yıl iki kat artırarak 3 bin 250’ye çıkardık. Bu çalışmalarımızla yeni sanatçılar yetişmesine imkan sağlıyoruz” diye konuştu.





Kültür sanat alanındaki en önemli çalışmaların başında kütüphane hizmetlerinin geldiğini belirten Başkan Mustafa Çelik, yaptıkları modern kütüphanelerle daha büyük bir kitleye hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Kayseri’ye 800 kişilik merkez kütüphaneyi kazandırdıklarını ve iki ayrı kütüphaneyi de kapasitesini artırarak modern bir hale getirdiklerini ifade eden Başkan Çelik, 2018 yılının 7 ayı dahi dolmadan kütüphanelerden yararlananların sayısının 1 milyon 50 bine ulaştığını kaydetti. Yeni kütüphane projelerinin devam ettiğini de dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Tüm bu çalışmalarla Kayseri önemli bir kültür sanat şehri haline gelmiştir. Bunun en önemli göstergesi de geçen yıl yaptığımız Kitap Fuarı olmuştur. 9 günde 250’nin üzerinde etkinliğin yapıldığı Kitap Fuarı’nı 580 bin kişi ziyaret etmiştir. Bu rakam ve mükemmel bir organizasyonla fuarı düzenlememiz Kayseri’yi Türkiye’nin her yerinde takdirle konuşulur hale getirmiştir. İnşallah bu yıl da aynı başarıyla Kitap Fuarımızı gerçekleştireceğiz ve kültür sanat camiasının dikkatini çekmeye devam edeceğiz” dedi.