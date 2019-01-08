KAYSERİ MERKEZDE YARIN OKULLAR TATİL

Valilik Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Kayseri merkezindeki Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçelerinde okulun yarın itibariyle 09.01.2018 gününde 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi.
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Sagolun valim