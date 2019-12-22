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“Kayseri milli mücadeledir”

Kayser Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Barosu’nun düzenlediği Kayseri Oratoryosu’nu izledi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı gecede Kayseri’yi anlatan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Anadolu’dur, Kayseri milli mücadeledir, Kayseri birliğin beraberliğin sembolüdür. Kayseri’yi anlamayan Türkiye’yi anlamaz” diye konuştu.

“Kayseri milli mücadeledir”

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kültür Sanat Merkezi’nde Kayseri Barosu tarafından Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 100. Yılı nedeniyle düzenlenen “Kayseri Oratoryosu”na Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, Baro üyeleri ve davetliler katıldı.
Kültür Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bando ve Armoni Mızıkası Komutanlığı sanatçılarının Murat Atak yönetiminde gerçekleştirdikleri oratoryoda, Gesi Bağları, Germir Bağları, Yekte gibi Kayseri türküleri ile kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirildi.




Gecenin sonunda sahneye çıkarak sanatçılara teşekkür eden Büyükşehir Başkan Memduh Büyükkılıç, herkesin kafasında bir Kayseri tanımı olduğunu ifade ederek Kayseri ile ilgili şu tanımı yaptı: “Kayseri Anadolu’dur, Kayseri milli mücadeledir, Kayseri birliğin beraberliğin sembolüdür. Kayseri’yi anlamayan Türkiye’yi anlamaz.” Konuşmasında “Asıl azmaz, bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar, nesli ayrandır” deyimini de kullanan Başkan Memduh Büyükkılıç, “Biz Kayseri’mize sahip çıkarsak, birliğimizi beraberliğimizi korursak, Ay Yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, devletimize sahip çıkarsak kimsenin bizlere söyleyeceği söz olmaz” diye konuştu. Daha sonra sahnedekiler hep birlikte “Dağ Başını Duman Almış” marşını seslendirdi. 



 

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