Kayseri mutfağı aşığı Meksikalı kadın

Şilili kocasının Santiago'ya benzettiği Kayseri'ye yerleşen Meksikalı 48 yaşındaki Judith Hernandez, sofralarını Kayseri mutfağına ait farklı lezzetlerle donatmak için yemek kursuna katıldı.Makine mühendisi olan kocasının işi icabı İstanbul'a gelen Hernandez, daha sonra gezi için geldikleri Kayseri'yi çok beğenip emekli olunca ömürlerinin geride kalan kısmını eşinin isteğiyle burada geçirmeye karar verdi.Melikgazi Belediyesi bünyesindeki MELMEK tesislerinde açılan ev yemekleri kursuna arkadaş tavsiyesi ile katılan Hernandez, haftanın 5 günü 4'er saatlik kursta öğrenmeye çalıştığı Kayseri yemekleriyle beraber burada karşılaştığı sıcak kanlı insanlardan da oldukça memnun.Meksikalı Hernandez, 16 yıldır evli olduğu eşi Victor ile ömürlerinin kalan kısmında Kayseri'de yaşamaya karar verdiklerini ve burada yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.Kayseri'de yaşama fikrinin ilk eşinden çıktığını belirten Hernandez, şunları kaydetti:"Türkiye'ye 5 sene önce eşimin işinden dolayı geldik. 3 yıl İstanbul'da oturduk. Kayseri'ye geleli de 2 yıl oldu. İstanbul'da yaşarken eşimle beraber tura katıldık. Kapadokya'ya oradan da Kayseri'ye geldik. Eşim Kayseri'yi görünce burayı çok beğendi ve 'çok güzel bir şehir, Şili'nin başkenti Santiago'ya çok benziyor. Buraya tekrar gelelim' dedi. Daha sonra da eşim emekli olunca buraya yerleşmeye karar verdik."Kayseri mutfağına özgü yemekleri çok sevdiğini ifade eden Hernandez, şöyle konuştu:"Ben Meksika'dayken Türk yemekleri hakkında hiç bir fikrim yoktu. Buraya geldiğimde yeni şeyler gördüm. Mesela, siz çok yoğurt kullanıyorsunuz. Meksika'da biz kullanmıyoruz. Siz hamur çok kullanıyorsunuz ama biz mısır kullanıyoruz. Benzer yemeklerimizde var. Bildiğiniz gibi, Meksika'da acı biber çok seviliyor. Burada da acı biber var. Sebzeleri de bizim gibi siz de çok kullanıyorsunuz. Ben de bunları görünce mutlu oluyorum. Kayseri'de en sevdiğim yemek mantı. Kıymalı ve patatesli mantıyı çok seviyorum. Şimdi ise börek yapmayı öğreniyorum. Yaklaşık 2 hafta önce Meksika'dan gelen misafirlerime Türk yemekleri yaptım, çok beğendiler. "Hernandez, "Kursta yemek yapmayı öğreniyorum ama burada arkadaşlıklarımız da çok güzel. Yemek yaparken hep berber eğleniyoruz. Arkadaşlıklarımız da çok güzel, onlarla beraber geziyoruz, oturmaya gidiyoruz." diye konuştu.Kurs eğitmeni Çiğdem Mutier de kurslara zaman zaman farklı ülkelerden kursiyerlerin katıldığını anlattı.Ev yemekleri kursunun yabancıların dikkatini çektiğini aktaran Mutier, "Dünyada, Osmanlı mutfağına ve yeni Türk mutfağı ilgi çok olduğu için uluslararası öğrencilerimiz oluyor. Bu öğrencilerimiz de kursumuza renk katıyor." dedi.