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KAYSERİ'NİN DENİZİ YOK AMA BALIK İHRACATI ÇOK

Kayseri'de bulunan Yamula Barajı Gölü'ndeki 14 aktif alabalık üretim çiftliklerinden üretilen yılda ortalama 16 bin ton balık başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

KAYSERİ'NİN DENİZİ YOK AMA BALIK İHRACATI ÇOK
Kızılırmak ve Seyhan havzası arasında kalan ve Kayseri'nin kuzeyinden geçen Kızılırmak nehri üzerinde kurulu bulunan 240 kilometre olan Yamula Barajı'nda 14 adet aktif alabalık üretim çiftliği bulunuyor. Yılda ortalama 16 bin ton üretim hacmine sahip olan alabalık çiftliklerinde Eylül ve Ekim aylarında başlayan üretimin Haziran ve Temmuz aylarında hasadı tamamlanıyor. Alabalık üretim çiftliklerinde en yoğun üretim ve hasat dönemi ise Nisan ve Mayıs aylarında yaşanıyor. 
2018 yılında tesislere bırakılan 20 milyon alabalığın büyümesi ile birlikte hasat işlemlerinin hızla devam ettiği Yamula Barajında rekolte olarak 5 bin ton üretim hedefleniyor. 
Yamula Barajı üzerinde kurulu bulunan tesislerde yapılan üretim sonrasında Kayseri Türkiye'nin iç sularında ilk üç alabalık üretim merkezlerinden biri haline geldi. Yamula Baraj Gölü'nde üretilen alabalıkların yüzde 80'i ihracatla satılırken, yüzde 20'si ise iç piyasada tüketiliyor. 

İHA

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