Kayseri'nin nüfusu arttı

TÜİK Bölge Müdürü İbrahim Esenkar, basın toplantısı düzenleyerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını değerlendirdi.



Toplam nüfus bakımından 15. sıradayız

Kayseri’de ikamet eden nüfusun da bir önceki yıla göre 17 bin 924 kişi arttığını belirten Esenkar, şunları söyledi:

“Kayseri’de ikamet eden nüfus 2016 yılında bir önceki yıla göre 17 bin 924 kişi arttı. Erkek nüfus 681 bin 269 kişi olurken, kadın nüfus 677 bin 711 kişi oldu. Buna göre Kayseri’nin toplam nüfusunun yüzde50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise kadınlar oluşturdu. Kayseri 81 ile içerisinde toplam nüfus bakımından 15. sırada. Kayseri’nin yıllık nüfus artış hızı 2015 yılında binde 14,0 iken, 2016 yılında binde 13,3 ile iller arasında artış hızı büyüklüğüne göre 39. il oldu. Kayseri ilçelerinde 2016 yılında en yüksek yıllık nüfus artış hızı binde 65,5 ile Özvatan’da gerçekleşirken; en düşük yıllık nüfus artış hızı eksi binde 32,7 ile Bünyan’da gerçekleşti.”



En fazla nüfus Melikgazi’de

Kayseri nüfusunun yüzde 40,8’inin ikamet ettiği Melikgazi ilçesi’nin 554 bin 549 kişi ile en çok nüfusa sahip olan ilçe olduğunu belirten Esenkar; bunu sırasıyla yüzde28,9 (393 bin 300 kişi) ile Kocasinan, yüzde10,7 (144 bin 803 kişi) ile Talas, yüzde4,7 (64 bin 422 kişi) ile Develi ve yüzde2,7 (36 bin 77 kişi) ile Yahyalı ilçeleri takip ediyor. Özvatan ilçesi ise 3 bin 865 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.” dedi.

Esenkar, Türkiye'de ikamet eden nüfusun ise 2016 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi artarak 79 milyon 814 bin 871 kişi olduğunu söyledi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

