KAYSERİ OKÇULUKTA RAKİPSİZ

Türkiye'nin en iyi tesisleri ve ilk üç kulübü içerisinde yer aldığı belirtilen Spor A.Ş. Okçuluk Kulübü 4-6 Ocak 2019 tarihleri arasında, Samsun "İlk Adım Okçuluk Tesislerinde" düzenlenen Salon Türkiye Şampiyonası'nda, sporcumuz Büşra Nur Gürlek makaralı yay genç bayanlarda Türkiye ikincisi, makaralı yay büyük bayanlarda Gizem Elmaağaçlı Türkiye şampiyonu oldu.









Kayseri Büyükşehir Belediyesi SPOR AŞ kulübü tarafından verilen bilgiye göre, 26 Şubat- 2 Mart 2019 tarihleri arasında Samsun "İlk Adım Tesislerinde" gerçekleşecek olan Salon Avrupa Şampiyonası'nda kulübün lisanslı sporcularından Gizem Elmaağaçlı ve Büşra Nur Gürlek yarışmalarda Türkiye’yi temsil edecek.







SPOR AŞ’den yapılan yazılı açıklamada kulüp hakkında şu bilgiler verildi; “Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Spor A.Ş. Gençlik ve Spor Kulübü olarak, Kadir Has Stadyumu, Kadir Has Kongre Merkezi ve Talas TOKİ Spor Merkezi'nde spor okulları kapsamında yıl boyunca okçuluk eğitimi verilmektedir. Spor A.Ş. Okçuluk kulübü bünyesinde 81 müsabık sporcumuz yer alırken; spor okulları kapsamında alt yapıya gelen ve eğitim alan sporcularımızdan başarılı olanları kulübümüz bünyesine alarak, sporcu yetiştirmek üzere eğitim vermeye devam ediyoruz. Halen kulübünüz bir dünya şampiyonu çıkarmış bulunurken, aynı zamanda Türkiye şampiyonlukları ve derecelerine de sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımız halen Fransa’da dünya şampiyonasında yarışıyorlar inşallah oradan da madalya bekliyoruz.”







