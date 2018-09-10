Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde Büyük Buluşma

OSB’lerin çatı kuruluşu OSBÜK tarafından organize edilen bölge toplantıları hakkında bilgi veren OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerin Türkiye’nin üreten gücü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“OSBÜK olarak 80 şehirdeki tüm OSB’lerimizle bir araya gelmek, OSB’lerimizi daha yakından görerek, beklentilerini dinlemek amacıyla bölge toplantıları düzenliyoruz. Geçtiğimiz yılın Eylül ayından bu yana, yani geçtiğimiz bir yılda Marmara, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki 216 OSB’mizle bu bölge toplantılarında bir araya geldik. 12 Eylül’de de İç Anadolu Bölgemizdeki 53 OSB’mizle Kayseri Organize Sanayi Bölgemizde bir araya gelerek, 6. bölge toplantımızı gerçekleştirmiş olacağız. İç Anadolu bölgemizdeki tüm OSB yöneticilerimizi ve ilgili herkesi bu toplantıya katılmaya davet ediyorum.”

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Kayseri Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat’taki OSB’lerin başkan ve yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

Toplantıya ev sahipliği yapacak olan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; "Bu toplantılarda üretim, istihdam, ihracat, kurumlar arası iş birlikleri, ülke ekonomisine dair önemli konular değerlendirilecektir" dedi.

