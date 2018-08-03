Kayseri OSB Büyük Projelerle Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, “Bu yılbaşında hizmete sunmayı planladığımız fuar ve kongre merkezi ilimizin ticaret potansiyeline çok şey katacaktır. Tarihinde hep ticaret ile anılmış, geçmişinde Yabanlu Pazarı gibi dünyanın ilk uluslararası fuarını barındıran şehrimize, bu fuar alını kazandırmak boynumuzun borcudur.

Günümüzde pazarda meydana gelen yeni gelişmeler rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı ortamları doğurmuştur" dedi.

Nursaçan, "Fuar organizasyonları sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, aynı zamanda düzenlendikleri kent, bölge hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurmakta, yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

Fuar Merkezi’nin 2018 yılı başında tamamlanabilmesi için yoğun tempoyla çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadesinde bulundu.