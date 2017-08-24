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Kayseri OSB'de altyapı projeleri aralıksız devam ediyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yol bakım, asfalt, içme suyu şebeke yenilemesi ve diğer çalışmalarla ilgili başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. 

Kayseri OSB'de altyapı projeleri aralıksız devam ediyor

Kayseri OSB Müdürü Ali Yaprak, bölgede toplam 150 kilometre yol bulunduğunu ve son 2 yıl içinde 170 bin ton asfalt kullanılarak 50 kilometrelik yolun asfalt kaplamasının yapıldığını açıkladı. Yaprak, 12.5 kilometre kilitli parke yol çalışması yapıldığının da altını çizerek, "İçerisinde bulunduğumuz günlerde 8.Cadde, 10. Cadde ve 23. Caddelerde 3.56 kilometrelik asfalt, 2. cadde ve 59. caddelerde 2 kilometrelik kilitli parke yol yapım çalışmaları devam ediyor" dedi.

Güneş Tarlaları olarak adlandırılan Türkiye’nin en büyük Güneş Enerji Santrali ‘nin ( GES ) çok kısa bir zaman diliminde devreye alınarak bölge sanayicisinin hizmetine sunulduğunu ifade eden Yaprak, "Sadece Kayseri ili değil, civar vilayetleri de kapsayacak şekilde, Kayseri Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi inşaat çalışmasının yanında, sanayicimizin ihracatına katkıda bulunmak amacıyla OSB bünyesinde kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi gibi, uygulamaya dönük büyük ve örnek projeler devam ediyor. Bu projelerle birlikte, Kayseri OSB, değişim ve dönüşümün adresi haline getirildi" diye konuştu.

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