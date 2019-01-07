Kayseri OSB'de Çevre Duyarlılığı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Başkan Nursaçan; açıklamasında; "Doğal çevre insanların ve diğer canlıların yaşam sürmeleri için çok önemlidir. İnsanlar doğal çevre sayesinde temiz nefes alırlar, diğer canılar da doğal çevrede sağlıklı bir şekilde yaşarlar. 'Atıksu Arıtma Tesisimiz', yatırım-işletme ve kalitesiyle OSB’ler içerisinde örnek bir tesis konumundadır. Bu tesis, günlük 40 bin metreküp atıksu arıtma kapasitesine sahiptir 2018 yılının ilk 10 ayında 7 milyon 500 bin M3/YIL atıksu arıtımı gerçekleştirilmiştir. Arıtma tesisinin verimli çalışabilmesi için, sisteme 'pH Kontrol Sistemi' ilave edilmiştir. 2018 yılında park alanlarına 10 bin fidan dikilmiştir. Bugüne kadar 180 bin adet fidan dikilmiştir. Kavşak peyzaj çalışmalarında 15 bin adet süs bitkisi dikilmiştir. Çim alanlarımız 280 bin metrekareye ulaşmıştır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak çevreci, daha yeşil, daha temiz ve düzenli, örnek bir bölge olma yolunda çalışmalar devam ettirilmektedir. Sanayimizden kaynaklanan günlük 40 ton evsel katı atık (çöp) haftanın 6 günü toplanarak bertaraf edilmektedir. Caddelerin, yaya kaldırımlarının temizliği ve yeşil alanların bakımları düzenli olarak yapılmakta, çevre sağlığı ilaçlamaları kapsamında son teknolojik ilaçlama makineleri ile ilaçlama faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgemizin muhtelif yerlerinden alınan İçme suyu numunelerinin kimyasal ve bakteriyolojik analizleri düzenli olarak Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yaptırılmaktadır. Kayseri OSB içerisinde, 2019 yılında yaklaşık 32 bin metrekare yeşil alan yapılması planlanmaktadır" dedi.

