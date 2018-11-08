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Kayseri OSB Heyeti Bosna Hersek’te

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Özdemir ve beraberindeki heyet, OSB’nin uygulamaya dönük projeleri arasında yer alan, yurtdışında Türkiye Ticaret Merkezleri açılmasına dair inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek’e gitti.

Kayseri OSB Heyeti Bosna Hersek’te

Söz konusu inceleme temaslardan, Kayseri OSB bünyesinde faaliyet gösteren işletmelerin yabancı ülkelerde aktif pazarlama imkânlarının araştırılması, hedef pazarlara daha kolay ulaşılması, showroomve mağaza gibi yerlerde ürünlerin 365 gün süreyle sergilenmesi, lojistik, tasarım, B2B görüşmelerinin devamlılığının sağlanması, maliyetlerin düşürülmesi, reklam, tanıtım, organizasyon bilinilirliğinin artırılması, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması amacıyla, Hükümetimizin belirlemiş olduğu 2023 ve 2053 hedeflerinin yakalanması ön planda  tutulması hedeflenmektedir.
Kayseri OSB heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koçve Ticaret Ataşesi ile de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.
Bosna Hersek Birçko’da temaslarına devam eden Kayseri OSB heyeti, Birçko Hükümet Koordinatörü DamirBulceviç’i de ziyaret ederek, Birçko’da kurulması hedeflenen Türkiye Ticaret Merkezleri konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.
Heyet daha sonra, Birçko’da tertip edilen iş forumuna katıldı. Forumda Başkan Vekili Şeref Özdemir tarafından Kayseri OSB’nin mevcut ve hedeflenen projeleri hakkında detaylı bir sunum yapıldı.
 

İHA

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