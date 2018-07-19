Kayseri OSB ile İŞKUR arasında 'İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü' imzalandı

Kurumlar arası işbirliğine büyük bir önem veren Kayseri OSB, Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, başlatılan + 2 İstihdam Seferberliği Projesine de 1. İstihdam seferberliğinde olduğu gibi büyük bir destek sağladı. Bu kapsamda Vali Süleyman Kamçı'nın katılımları ile Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında 'Kayseri OSB Özel Teknik Koleji İşbaşı Eğitim Programı Protokolü' imza töreni gerçekleştirildi. Konferans Salonu'nda düzenlenen protokolde konuşan Vali Süleyman Kamçı, kurum ve kuruluşlarda çalışacak olan işçileri vasıflı hale getirilmeye çalışıldığını ifade ederek program kapsamında emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Kamçı, "İstihdam seferberliği biliyorsunuz 2017-2018 yılında devam eden bir süreç. Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve önderliğinde seferberlik ilan edildi, yaklaşık 1 buçuk yıldır devam ediyor. İşsizlik oranındaki düşüş bizleri memnun ediyor. Yüzde 10’un altına düştü, inşallah daha da aşağılara düşer. İstihdam önemli, işsizlik oranı ne kadar düşer ise huzur da o kadar artar diye düşünüyoruz. Çok şükür Kayserimizde ‘işsizlik var’ demek mümkün değil. Çünkü verilere baktığınız zaman işçi arayan kurum ve kuruluşlar ile işsizlerin sayısına bakıyorsunuz arada bir denklik var. Yani vasıflı eleman sıkıntısı çekiliyor, vasıfsız eleman sıkıntısı da çekiyoruz. Sanayi kuruluşlarımız için önemli olan vasıflı eleman noksanlığı diyoruz. Bu anlamda İŞKUR başta olmak üzere kurum ve kuruluşlarımızda çalışacak olan işçileri vasıflı hale getirmeye çalışıyoruz. Okulu kendilerine devretmemizin isabetli olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Oradan mezun olan çocuklarımızın hepsinin işleri hazır, bu çok önemli. Orada teknik liseye giden kişilerin sanayide boş kalma şansı yok. Bu da çok güzel bir şey. Aslında Türkiye’nin eğitim politikasında yıllardır söylenen bir şey var; ‘yüzde 30 lise yüzde 70 sanat okulu olmalı’ diye Milli Eğitim’in temel hedefi vardır. Bu hedefe şuanda ulaşmış durumda değiliz. Demek ki sanat okullarını bizim artırmamız lazım. Sanayi ülkesi isek sanayide daha da gelişebilmek için sanat okullarına ağırlık vermemiz lazım. Bu anlamda Organize Sanayi Bölgesi’ni kutluyorum. Güzel bir çalışmaları var, inşallah çok daha kaliteli bir eğitim verecekler. Böyle gençlerimiz Organize Sanayi bölgesi başta olmak üzere değişik kurum ve kuruluşlarda işlerine başlayacaklardır. Bu anlamda yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum, 37 kişiye de çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.



Başkan Nursaçan: "Meslek liselerine toplum olarak destek olmadığımız sürece başarılı olma şansımız yok"

program kapsamında 37 kişinin işe başlatılacağını kaydeden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, “Kurumlar arası işbirliğine önem veren Kayseri OSB, Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlatılan ikinci istihdam seferberliği projesinde birinci istihdam seferberliğinde olduğu gibi büyük bir destek sağladı. Söz konusu iki ayrı istihdam seferberliği projesi Valimiz Süleyman Kamçı’nın himayesinde yürütülmüştür. Her konuda olduğu gibi bu konuda da sağlamış oldukları katkı ve desteklerinden dolayı valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılmış olan ikinci istihdam seferberliği kapsamında başlatılmış olan faaliyetler kapsamında Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde istihdam edilmek üzere 1 idari işler şefi, 1 teknisyen ve çeşitli branşlarda 35 öğretmenden oluşan toplam 37 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başlatılacaktır. Toplumumuzda maalesef yanlış bir algı var. Meslek liselerine toplum olarak destek olmadığımız sürece başarılı olma şansımız yok. Bugün ‘döşemecilik’ mesleğinde Kayseri’de çok büyük manada bir açık var. Çocuklarımıza bu mesleği sevdirmemiz lazım. Döşemeciye sanayicinin vereceği minimum para 2 bin TL. Eğer işinde iyiyse 3-4 bin TL gibi daha üst rakamlara çıkabiliyor. Bu şehir hepimizin şehri. Destek olursa inanıyorum ki insanımızın aklındaki kolay para kazanma algısını yıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek 'İşbaşı Eğitim Programları' çerçevesinde firmalarla çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak; "İl Müdürlüğümüz tarafından 2017 yılı içinde İşbaşı Eğitim Programları çerçevesinde yaklaşık 3 bin kişiyi istihdam ettik. Bu rakam ilimizde genel olarak yapılan istihdam rakamının yaklaşık yüzde 15’lik kısmına tekabül ediyor. Bu yılda yine aynı kapsamda firmalarla çalışmalarımız devam ediyor. Şuan itibariyle yaklaşık 2 bin kişiyi işbaşı eğitim programı kapsamında işe yerleştirdik ve yerleştirmeye devam ediyoruz. Özellikle burada Organize Sanayi Bölgemizle yapmış olduğumuz program ve katılımcılarımızdan da anlaşılacağı üzere işbaşı eğitim programının nitelikli insanlar ve nitelikli kurumların desteği ile yakaladığı başarının bir göstergesidir. Valimiz Süleyman Kamçı olmak üzere OSB Başkanımız Tahir Nursaçan'a, OSB Yönetim Kuruluna ve emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum. Yapılan programın katılımcılara ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.



Ayrıca, Kayseri OSB himayesinde açılan, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji müfredatında da teknik eğitime önem verdiklerinin altını çizen Nursaçan, "2017/2018 Eğitim-Öğretim yılında, bin 300 öğrenci, alanında uzman 70 eğitimci ile Metal Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Elektrik Elektronik Teknolojisi alanlarının bulunduğu Teknik Kolej 187 mezun verdi. Ek bina ve alınan diğer tedbirler sayesinde, 2018/2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci sayısının 2 bin 300’e ulaşması hedeflenmektedir. Ayrıca, önümüzdeki eğitim öğretim yılında sanayicilerden gelen talepler doğrultusunda okulda Bilişim Teknolojileri ve Tasarım Teknolojileri alanları da açılacaktır. Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nde, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında hedef kontenjan 3747 olarak belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

