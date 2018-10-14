Kayseri OSB İle Kayseri Üniversitesi Arasında İşbirliği İmzalandı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi işbirliği ile KAYÜ bünyesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Meslek Yüksekokulunun Kayseri OSB'de kurulmasıyla, bir taraftan Kayseri OSB'de faaliyet gösteren firmaların inovasyon, Ar-Ge, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon kapasitelerini artırmak amaçlanırken, diğer taraftan da iş dünyası ile entegre olarak verilmesi planlanan uygulamalı mesleki ve teknik yükseköğretim ile daha nitelikli insan kaynakları yetiştirilerek iş dünyasına kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu işbirliği kapsamında Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri OSB olarak kurumlar arası işbirliklerine her zaman büyük önem verdiklerini kaydederek; "Daha öncede ORAN, KOSGEB, İşkur, SGK, belediyelerimiz ve birçok STK ile işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanayimize, sanayicimize ve OSB’de çalışan yaklaşık 75 bin iş ortağımıza; Fayda sağlayacak her türlü birlikteliği sağlamak için caba gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Üniversite - Sanayi işbirliğine ayrı bir önem veriyoruz. Kayseri Üniversitesi ile işbirliği içerisinde hizmet çıtamızı daha da artıracağız. KAYÜ bünyesinde kurulması planlanan Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu’nun Kayseri OSB’de kurulmasıyla, Bir taraftan Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmaların inovasyon, AR-GE, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret, sertifikasyon kapasitelerini artırmak amaçlanmaktadır. Diğer taraftan da; iş dünyası ile entegre olarak verilmesi planlanan uygulamalı mesleki ve teknik yükseköğretim ile, daha nitelikli insan kaynakları yetiştirilerek iş dünyasına kazandırılması amaçlanmaktadır. Mevcut teknik kolejimizin devamı niteliğinde olacak bu projenin; organize sanayi bölgemize hayırlar getirmesi dileğiyle Kayseri Üniversitesi Rektörümüz ve yöneticileri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.



Törende konuşan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise Kayseri Üniversitesi ile Kayseri OSB arasındaki işbirliğinin diğer şehirlere de örnek olacağını vurgulayarak; "Üniversite dışında Kayseri OSB’de kurmayı planladığımız Kayseri Üniversitesi Kayseri OSB MYO’sunun kuruluşu ile ilgili ilk somut adımı attığımız imza günü, iş dünyası ile üniversite dışındaki ilk birlikteliğimiz olarak değerlendirilmelidir. Biz, 2018-2019 akademik açılış töreninde cumhurbaşkanımızın da; meslek yüksekokullarının daha nitelikli hale gelmesi, iş dünyasının gereksinimine cevap verebilecek şekilde niteliklerinin artırılması için OSB MYO’larının oluşturulması gerektiği yönündeki ifadeleri ve devletimizin bu yönde göstermiş olduğu hedef hayallerimizi gerçekleştirmemiz için heyecan verici oldu. Kayseri OSB başkanımız ilk ziyaretimize geldiğinde ve düşüncelerimizi paylaştığımızda başkanımızın da bu yönde düşüncelerinin olduğunu ve yaklaşımımızdan büyük heyecan duyduğunu bize ifade etti. Dolayısıyla bu noktada gördük ki Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturmayı planladığımız meslek yüksekokulunun sadece bizim taraftan oluşan bir heyecan değil sanayi tarafından da bunun ihtiyacının hissedildiğini anladık. Tabi ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim yıllardır ciddi bir arka planı bulunmakta. Ama maalesef son yıllarda hızla gelişen meslek yüksekokullarının sanayi ile bütünleşemediğini, sanayi entegrasyonunda bir takım sorunların yaşandığını gözlemliyoruz. Bu açıdan birkaç ilde denenmiş olan bu modelin Kayseri Üniversitesi ile Kayseri OSB’sinin diğer yerlere daha da örnek olacak, nitelikli mesleki ve teknik eğitimin verildiği bir OSB MYO’sunun burada oluşturulacağından eminim" dedi.



Konuşmaların ardından Nursaçan ve Karamustafa işbirliği protokolünü imzaladı.

