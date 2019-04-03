Kayseri OSB ilk 10’da

Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ticari ve sınai ilişkilerin gelişmesi konulu görüşmede, yapılacak işbirliklerinin iki ülke ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacağı konusunda hem fikir olundu.

Kayseri OSB Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin de yer aldığı görüşmede Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; Bosna Hersek Brçko Distrikt Heyetini ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğunu belirterek, Yönetim Kurulu adına tüm misafirlere teşekkür etti.







Kayseri OSB projelerinin yerinde incelenmesinin ve OSB’de yer alan firmalara düzenlenen ziyaretlerin ardında Başkan Nursaçan, “Kayseri OSB Türkiye’de yer alan 327 OSB arasında ilk 10 sırada yer alıyor. Kayseri OSB 1200’ün üzerinde işletme, 70 bin çalışan, 150 km asfalt bölünmüş yol, 450 km fiber altyapı ile örnek bir Organize Sanayi Bölgesidir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin Dış Ticaret ile gelişeceğini inanıyoruz. Türkiye Ticaret Merkezlerinin sayısının artması ile Kayseri’nin ticaret merkezi olma özelliği daha da gelişecek. Bosna - Hersek’te kurulacak olan merkezin Avrupa ülkelerine açılacak bir kapı olacağına inanıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerimizle ilişkilerin gelişmesi konusunda her şeyi yapmaya hazırız. Dubai ve Bosna Hersek’te açılacak olan Türkiye Ticaret Merkezleri öncelik verdiğimiz bölgelerdir. Türkiye Ticaret Merkezleri projemiz TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) ile yürütülmektedir. İki ülkenin köklü ilişkilerini her geçen gün daha da kuvvetlendirmesi, 2017/2018 verilerine göre iki ülke arasında artan ticaret, ekonomik açıdan da etkileşim içerisinde olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin 2023 ihracat stratejisi hedefleri doğrultusunda, değişen rekabet koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine imkân sağlamak amacıyla; Türkiye Ticaret Merkezleri projesi 2017 yılı içerisinde ilk kez hayata geçirilmiştir. Kayseri OSB Yönetimi olarak dış ticaretin geliştirilmesi adına; yeni yaklaşımlarla geliştirilmiş, firmalarımıza destek sağlayacak, dış pazar araştırması maksadıyla Dış Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuş olup sanayicilerimize hizmet vermektedir” dedi.



