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Kayseri OSB Korona Virüse Karşı Önlem Almaya Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan Ücretsiz Maske Dağıtımı projesi kapsamında, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne günlük maske ihtiyacını daha önceden bildiren Kayseri OSB’de faaliyet gösteren firmalarımıza maske dağıtımı yapıldı.

Kayseri OSB Korona Virüse Karşı Önlem Almaya Devam Ediyor

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) önlemleri kapsamında Kayseri OSB tarafından, Kayseri OSB’de faaliyet gösteren işletmelere ait servisler veya söz konusu işletmelere dışarıdan personel taşımacılığı hizmeti veren servis araçlarına yönelik dezenfekte işleminin 2. etap çalışmaları devam ediyor.

Kayseri OSB Fevzi Mercan Camii bitişiğindeki park alanında başlatılan uygulamada, ortak kullanım alanlarından olan toplu taşıma/servis araçlarına dezenfekte hizmeti ücretsiz olarak yapılıyor.
Kayseri OSB tarafından bugüne kadar toplam yaklaşık 550 araç ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nce, koronavirüs salgınına karşı bölge sanayicilerini ve çalışanlarını bilgilendirmeye yönelik muhtelif çalışmalar da sürdürülmektedir. 
 

Kurumsal

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