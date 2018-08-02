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Kayseri OSB Kütüphanesi hizmet vermeye başladı

Kayseri OSB İdari Bina içerisinde zemin katta bulunan Kayseri OSB Kütüphanesi hizmet vermeye başladı. 

Kayseri OSB Kütüphanesi hizmet vermeye başladı

17 Temmuz 2018 tarihinde açılan Kayseri OSB Kütüphanesi, her geçen gün artan kitap sayısıyla sanayicilere ve çalışanlara hizmet ediyor. 

Açılışından itibaren kütüphaneye olan ilginin sürekli yoğunlaştığını belirten Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan, kütüphanedeki kitap sayısının artışından memnun olduklarını, fakat bu sayının daha da artması gerektiğini dile getirdi. 
Türkiye ve uluslararası istatistikler, ekonomik raporlar, sektör raporları, ülke raporları, süreli yayınlar ve çeşitli danışma kaynakları, güncel, tarihi ve pek çok eserin yer aldığı kütüphaneye ülke çapında çok sayıda kurum ve kuruluştan kitap desteği gelmekte. 

Tüm OSB’lerin kendi bünyesinde kütüphane bulundurması gerektiğini belirten Nursaçan, “Okuyan insan her zaman bilgili ve hayatında başarılı olur. Bilgi çağında yaşıyoruz ve bizim en fazla bilgi toplayacağımız şeyler kitaplarımızdır. Okumak ruhu yüceltir ve insanlar size daha fazla değer verir. Cahillikten kurtulmanın yolu kitapları okumaktan geçer” dedi. 
 

İHA

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