“Kayseri pastırması ayrı bir güzel”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası’ndaki programının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami’nde Cuma namazını kıldı. Cuma namazının ardından Bakan Albayrak, esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Bakan Albayrak, pastırma ve sucuk satışı yapan esnaf ziyaretinde pastırma dilimledi, sucuk tattı. Kendisine yöneltilen, “Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı?” sorusuna Bakan Albayrak, “On numara. Tabii başka şehirlerimizin pastırmaları da güzel ama Kayseri’nin pastırması ayrı bir güzel” diye cevap verdi.









“Bakanım pastırmacı olsanız çok zarar edersiniz”

Bakan Albayrak, dilimlediği pastırmayı Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki’ye ikram edince, Özhaseki, “Bakanım pastırmacı olsanız çok zarar edersiniz” dedi. Bakan Albayrak da esnafa ‘çırak olarak potansiyel var mı?’ dedi. Kayseri’nin olmazsa olmazı sucuk içinin de tadına bakan Albayrak, Kayseri milletvekili Taner Yıldız’a da sucuk içi yedirdi.

Ziyaretin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir’e gitmek için yola çıktı.







