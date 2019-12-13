Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Kayseri pastırması ayrı bir güzel”

Bir dizi ziyaret ve program kapsamında Kayseri’ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cuma namazını kılmasının ardından pastırma ve sucuk satışı yapan esnafı ziyareti esnasında kendisine yöneltilen Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı sorusuna, “Başka şehirlerimizin pastırmaları da güzel ama Kayseri’nin pastırması ayrı bir güzel” diye cevap verdi.

“Kayseri pastırması ayrı bir güzel”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odası’ndaki programının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti. Buradaki ziyaretin ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki protokol üyeleri, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Bürüngüz Cami’nde Cuma namazını kıldı. Cuma namazının ardından Bakan Albayrak, esnafları ziyaret etti, vatandaşlarla yakından ilgilendi.
Bakan Albayrak, pastırma ve sucuk satışı yapan esnaf ziyaretinde pastırma dilimledi, sucuk tattı. Kendisine yöneltilen, “Kastamonu pastırması mı Kayseri pastırması mı?” sorusuna Bakan Albayrak, “On numara. Tabii başka şehirlerimizin pastırmaları da güzel ama Kayseri’nin pastırması ayrı bir güzel” diye cevap verdi.




“Bakanım pastırmacı olsanız çok zarar edersiniz”
Bakan Albayrak, dilimlediği pastırmayı Kayseri milletvekili Mehmet Özhaseki’ye ikram edince, Özhaseki, “Bakanım pastırmacı olsanız çok zarar edersiniz” dedi. Bakan Albayrak da esnafa ‘çırak olarak potansiyel var mı?’ dedi. Kayseri’nin olmazsa olmazı sucuk içinin de tadına bakan Albayrak, Kayseri milletvekili Taner Yıldız’a da sucuk içi yedirdi.
Ziyaretin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Nevşehir’e gitmek için yola çıktı.



 

Haber-Foto: Ekrem Nazlı

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇBerat AlbayrakPastırmaKayseri Berat Albayrak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.