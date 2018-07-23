Kayseri prim tahsilatında Türkiye ortalamasının üzerinde

SGK işlemleri bakımından 2018 yılının ilk 6 ayına dair değerlendirmelerde bulunan SGK İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, Kayseri SGK’nın Türkiye ortalamasının neredeyse 2 katı daha fazla performans sergilediklerini söyledi. Hasgül, “2017 yılında 7 bin 457 4 A sigortalıya maaş bağlamışız. Bunu aylık bağlama ortalama günümüz 9.86 gün. Türkiye ortalaması 19.636. dolayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gösteriyoruz. 2018 yılının ilk 6 ayında ise, 4 bin 773 4A sigortalıya aylık bağlamışız. Burada da yine aylık ortalama 10 gün civarında performansımız devam etmektedir” diye konuştu.



Bayram ikramiyeleri yüzde 99.7 oranında ödendi

Öte yandan, bayram ikramiyeleri de sorunsuz biçimde ödediklerinin altını çizen Hasgül, “Kayseri’de 345 bin 751 aktif sigortalımız var. 254 bin 709 kişiye bayram ikramiyesini sorunsuz bir şekilde ödedik. Yani Mayıs ayında toplam bin 51 kişiye maaş bağladık. Bu noktada Ramazan ayında, gece yarılarına kadar çalışarak, maaş taleplerinin yüzde 99.7’sini karşılayarak bir rekora imza atmamızı sağlayan personelime de teşekkürü borç biliyorum. Bu performans sayesinde hiç kimsenin bayram ikramiyesinde mağduriyet yaşamamasını sağladık” dedi.



Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri’de sağlık ödemeleri gecikmesiz yapılıyor

Ayrıca, SGK Kayseri İl Müdürlüğü olarak, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir’in de sağlık denetimi ve finansmanlarını sağladıklarını hatırlatan İl Müdürü Hasgül, 4 ildeki 800 eczane, 25 hastane, optik merkezleri ve medikal firmalara yapılan ödemelerde de hiçbir gecikmeye maruziyet vermediklerini ifade etti.



"Son başvuru tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma fırsatı kaçırılmamalı”

İl Müdürü Hasgül, son başvuru tarihi 31 Temmuz olan 7143 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili de uyarılarda bulundu. Söz konusu yapılandırmanın, bugüne kadar yapılanlar içinde en kapsamlısı olduğuna dikkat çeken Hasgül, vergi ve prim borcu olan vatandaşlara son başvuru tarihini kaçırmamaları uyarısında bulundu. İl Müdürü Hasgül, sözlerini şöyle tamamladı:



“Belediyelerle uzlaştığımız borçlar bazı sağlık kuruluşlarına uyguladığımız cezalar, kira gibi gelirler haricindeki diğer borçların tamamı bu yapılandırma kapsamına alındı. Yani 4A, 4B, 4C olarak tabir ettiğimiz Emekli Sandığı, SSK, Bağkur prim alacaklarımız, ve her türlü prim alacaklarımızı bu yapılandırma kapsamında değerlendiriyoruz. İdari para cezalarının faizlerinin tamamından vazgeçtiğimiz gibi ana paranın yarısı da peşin ödeme seçeneğiyle siliyoruz. Prim alacaklarında da, 18 aydan 36 aya varan taksitlerle faiz indirimi söz konusu. Geçmiş dönemde prim borcu olan ve ödeyemeyen 4B’lilerin yani Bağkur’luların hem hizmetleri hem de borçları silinmişti. Vatandaşlarımız bunları emekli olacakları zaman güncel tutarları üzerinden canlandırıp ödemeleri mümkün değildi. Şimdiki yapılandırma kapsamında kişilerin borcu olduğu dönemdeki borç tutarı üzerinden ihya imkanı sağlıyoruz. Bu anlamda geçmiş dönemde ihya edilmesi gereken 4B prim borcu olan bir bütün esnafımıza, şirket ortaklarımıza sesleniyorum. Lütfen 31 Temmuz’a kadar bu fırsatı kaçırmayınız.”

