Kayseri protokolü bayramlaştı

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma törenine, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kurum ve kuruluş müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.



Burada bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Kurban bayramının ayrı birer önemi var. Vatandaşlarımız kurbanlarını geçiriyorlar. Kurbanlarını kesemeyen fakir vatandaşlarımıza da bayram havasını yaşatmak için de arkadaşlarımız bir gayret göstermektedirler. Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığımız, Kızılay, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan çoğu bu yardımlaşmayı yurt dışına dahi taşıyorlar. Ben bu vesileyle onları tebrik ediyorum. Bayramlarda bildiğiniz gibi maalesef trafik kazalarımız artıyor. Sabahtan izlediğimiz rakamlara göre 46 trafik kazasından kaybımız oldu. İnşallah şimdi hiç olmaz. İçişleri Bakanlığımız ‘Kırmızı Düdük’ diye bir uygulama başlattı. Burada ki amaç çocuklarımızın ebeveynlerini uyararak trafik kazalarının en aza indirilmesidir. Çocuklarımız görevlerini yapıyor diye düşünüyoruz. Maalesef ki kazalarımız oluyor. Yollarımızın iyi durumda olmasına rağmen kazalarımız oluyor. Vatandaşlarımızın içinden yola çıkmamış olanlar özellikle kurallara tam olarak uyulmasını istiyoruz. Yüzde 90’ın üzerinde sürücü ve yaya hatalarından kaynaklandığını biliyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, “Kurbanda paylaşmanın verdiği hazı paylaşma ile bizlere vaaz eden bir dinin mensuplarıyız. Cennet gibi bir ülkede ve cennet gibi bir ilde yaşıyoruz. Planlı ve düzgün gelişen tertemiz bir şehirde konforlu bir kent hayatı yaşıyoruz” dedi.

Protokol, daha sonra Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesini ziyaret etti. Vali Kamçı, burada yaptığı konuşmada, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanlarında olduklarını söyleyerek, “Şehit ailelerimiz ilgisizlikten şikayet etmiyor. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla herkes gerekli ilgi ve alakayı gösteriyor. Eksiğimiz mutlaka vardır ama devletimiz şehit yakınlarına ve gazilerimize olağanüstü imkanlar sağlıyor. Devletimiz ve milletimiz var olsun, devletimiz payidar olsn diyoruz. Şehitler bizim için, bu vatan ve memleket için şehit oluyor. O anlamda devletimizin şehit yakınlarına yaptıkları azdır bile” şeklinde konuştu.



Protokol ayrıca, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi’nde ziyaret ederek, Başkan Osman Balcı ile görüştü. Düzenlenen bayram ziyaretleri, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

