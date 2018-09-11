KAYSERİ RAHAT NEFES ALDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 4 aydır titizlikle sürdürülen takibatın sonunda dün 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında daha önce kimlikleri belirlenen 28 şüpheliden 15’i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliğince yapılan son operasyonda çelik kapıları kırarak ziynet ve para çalan hırsızlık şebekeleri de çökertilmiş oldu. Baskınlar sonucunda 25 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu. Ayrıca baskın yapılan 30 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirilirken hakkında arama kararı bulunan bir şahıs da yakalandı. Yakalanan 28 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

