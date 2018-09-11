Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAYSERİ RAHAT NEFES ALDI

Kayseri’de son dönemde vatandaşların korkulu rüyası haline gelen ve çelik kapıları kırarak konutlardaki ziynet ve paraları çalan hırsızlık çetelerine yapılan büyük operasyon sonucunda, 25 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken 28 şüpheliden 15’i de kıskıvrak yakalandı.

KAYSERİ RAHAT NEFES ALDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 4 aydır titizlikle sürdürülen takibatın sonunda dün 30 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında daha önce kimlikleri belirlenen 28 şüpheliden 15’i kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliğince yapılan son operasyonda çelik kapıları kırarak ziynet ve para çalan hırsızlık şebekeleri de çökertilmiş oldu. Baskınlar sonucunda 25 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu. Ayrıca baskın yapılan 30 adreste yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ele geçirilirken hakkında arama kararı bulunan bir şahıs da yakalandı. Yakalanan 28 şüpheliden 18’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 

İlter SAĞIRSOY

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.