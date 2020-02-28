Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Kayseri sadece Kayseri'den ibaret değil"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Kongresi’ne katılan hekimlerle Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Kayseri ile ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sadece Kayseri’den ibaret olmadığını ve bölgesindeki yaklaşık 3 milyon nüfusa hitap ettiğini söyledi.

"Kayseri sadece Kayseri'den ibaret değil"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kardanadam Tesisleri’nde diş hekimlerine hitap etti. Konuşmasına Erciyes’i tanıtarak başlayan Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in uluslararası standartta 18 mekanik tesisi ve 100 km kayak pisti ile Türkiye’de örneği olmayan bir kış turizm merkezi olduğunu belirtti. Kayseri’nin cazibe merkezi olduğunu ve çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusa hitap ettiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Büyük şehirlerin konforunu yaşatan ama büyük şehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehiriz” dedi.

Kayseri’nin hayırsever özelliğine de vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin ‘Hayrın kadar konuş’ anlayışıyla hayırda yarışan bir şehir olması bizleri gururlandırıyor. Böyle bir şehirde belediye başkanlığı yapmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

Gecede Başkan Memduh Büyükkılıç’a teşekkür belgesi takdim edildi.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.