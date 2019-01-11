KAYSERİ SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK

PROJELER HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Sempozyumu dolayısıyla bulunduğu Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Bakan Yardımcıları Muhammed Güven ve Emine Alp Meşe’nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya nezaket ziyaretinde bulunarak yeni dönemde yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.
HEDEF SAĞLIKTA ZİRVEYE TAŞIMAK
Sempozyumda önemli bilgiler edindiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Birçok konuda konunun uzmanları tarafından yeni dönemde bizlere ışık tutacak, çalışmalarımıza yön verecek oldukça önemli bilgiler verildi. Ankara’da ikili görüşmelerimize de devam ediyoruz. 8 Ocak’ta açıkladığımız 150. Yılda 150 vizyon projemiz içerisinde sağlık alanında yapacağımız yatırımlarla ilgili Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüş alışverişinde bulunarak projelerimizden kısaca bahsettik. Amacımız Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanesi’ne sahip olan ve sağlıkta bölge şehir konumunda bulunan Kayseri’mizi sağlık alanında zirveye taşımak sağlık turizmini geliştirmektir” dedi.
“KIRSAL KESİMDE YEREL KALKINMAYI BAŞLATACAĞIZ”
Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Yerel kalkınma projeleri olarak ele aldığımız özellikle tarım ve hayvancılık alanında şehrimizi kalkındıracak projelerimizle ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ile istişarede bulunarak projelerimizi anlattık. Doğduğu yerde doyurma, tersine göçü özendirme anlayışımızla kırsal kesimde yerel kalkınmayı başlatacağız.”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç Sağlık Bakan Yardımcıları Muhammed Güven ve Emine Alp Meşe ile görüş alış verişinde bulundu.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Sempozyumu dolayısıyla bulunduğu Ankara’da temaslarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca, Bakan Yardımcıları Muhammed Güven ve Emine Alp Meşe’nin yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’ya nezaket ziyaretinde bulunarak yeni dönemde yapacakları projeler hakkında bilgiler verdi.
HEDEF SAĞLIKTA ZİRVEYE TAŞIMAK
Sempozyumda önemli bilgiler edindiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Birçok konuda konunun uzmanları tarafından yeni dönemde bizlere ışık tutacak, çalışmalarımıza yön verecek oldukça önemli bilgiler verildi. Ankara’da ikili görüşmelerimize de devam ediyoruz. 8 Ocak’ta açıkladığımız 150. Yılda 150 vizyon projemiz içerisinde sağlık alanında yapacağımız yatırımlarla ilgili Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile görüş alışverişinde bulunarak projelerimizden kısaca bahsettik. Amacımız Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanesi’ne sahip olan ve sağlıkta bölge şehir konumunda bulunan Kayseri’mizi sağlık alanında zirveye taşımak sağlık turizmini geliştirmektir” dedi.
“KIRSAL KESİMDE YEREL KALKINMAYI BAŞLATACAĞIZ”
Büyükkılıç, sözlerine şöyle devam etti: “Yerel kalkınma projeleri olarak ele aldığımız özellikle tarım ve hayvancılık alanında şehrimizi kalkındıracak projelerimizle ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Mustafa Aksu ile istişarede bulunarak projelerimizi anlattık. Doğduğu yerde doyurma, tersine göçü özendirme anlayışımızla kırsal kesimde yerel kalkınmayı başlatacağız.”
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Büyükkılıç Sağlık Bakan Yardımcıları Muhammed Güven ve Emine Alp Meşe ile görüş alış verişinde bulundu.
Haber Merkezi