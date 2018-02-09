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Kayseri Şehir Hastanesi çalışmaları hızlandı

2018 yılı ilk yarısında hizmete açılması planlanan Kayseri Şehir Hastanesi açılış için hazırlıkları hızlandırdı.

Kayseri Şehir Hastanesi çalışmaları hızlandı
Bu kapsamda Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve beraberindeki ekibi ile Kayseri İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Reşat Kaya ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri, YDA firmasından yetkili Medikal Koordinatör Recep Cömert ve NKY Müşavirlikten Proje Müdürü Özgür Alçı’nın eşlik ettiği ekip incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Kayseri Şehir Hastanesinde yapımında sona gelinen klinikler, laboratuvarlar, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, hasta kayıt alanlarındaki yapılan çalışmalar yerinde değerlendirildi.

Saha değerlendirme sonrası bölümde Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşmacı olarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, Kayseri İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Reşat Kaya, YDA Grubu Genel Sekreteri Ekin Atman, YDA Kayseri Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Akif Yücel bulundu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetici, hekim ve sağlık personeli ile Kayseri Şehir Hastanesinin uyum, koordinasyon ve çalışma metodları üzerinde soru cevap şeklinde oturum gerçekleştirildi.
 
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