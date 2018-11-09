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Kayseri Şehir Hastanesi’nden Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği

2-8 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası” nedeniyle, Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Kliniği Hematoloji servisinde tedavi gören lösemili çocuklara ve ailelerine moral etkinliği düzenlendi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nden Lösemili Çocuklara Moral Etkinliği

Düzenlenen Etkinliğe, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, Şehir Hastanesi Yöneticileri, Servis Doktorları ve çalışanlarının yanı sıra İl Müftülüğü ve Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İdarecileri katıldı.
Hematoloji bölümünde tedavi gören çocuklar için düzenlenen moral etkinliğinde; çocukların giymiş olduğu kostümlerin tamamının hematoloji servis doktorları tarafından hediye edilmesi çocukları ve ailelerini son derece mutlu etti.
Rengarenk ve farklı kostümleri giydikten sonra dans etmeye başlayan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Hacivat - Karagöz ve kukla gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte, Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan grup oyunları ile de çocuklar palyaçolar ve maskotlar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadılar.
Doktorlar, sağlık çalışanları ve ailelerin çocuklarla birlikte eğlenerek keyifli dakikalar geçirdiği etkinlikte konuşan Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; “Bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimizde yavrularımızın mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Devam eden tedavilerinin yanı sıra bu ve benzeri etkinliklerle çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim” dedi.
 

İHA

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