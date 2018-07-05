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Kayseri Şehir Hastanesine İŞKUR’dan destek

İŞKUR’ un İşbaşı Eğitim Programı kapsamında Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde Hastane Hizmetleri ve Hasta Danışmanı mesleklerinde 45 kursiyer çalışmaya başladı. 3 ay sürecek olan programda kursiyerler işi başında öğrenerek daha sonra istihdam edilecek. 

Kayseri Şehir Hastanesine İŞKUR’dan destek

İŞKUR İl Müdürü Ahmet Ayçiçek Şehir Hastanesi bünyesinde daha önce alımı gerçekleştirilen ve işe başlatılan yaklaşık 800 kişinin iş görüşmelerini ve mülakat işlemlerini İŞKUR bünyesinde gerçekleştirildiğini belirtti. İşe alım işlemlerinin tamamlandıktan sonra İşbaşı Eğitim Programının ilk grubunun açılarak devam ettiği ve ikinci grubu açtıklarını belirten Ayçiçek ileriki dönemlerde bu programa devam edeceklerini söyledi. 

İşbaşı Eğitim Programı hakkında bilgi veren Ayçiçek, “Bu program kapsamında çalışan kursiyerlerimiz işi başında öğretiyoruz ve geçen bu sürede bütün maliyetleri İŞKUR olarak kendimiz karşılıyoruz. Program sonunda da kursiyerlerimizin tamamını istihdam etmeyi hedefliyoruz” dedi. 

Yılın ilk 6 ayında düzenlenen işbaşı eğitim programları hakkında bilgi veren Ayçiçek, Ocak-Haziran döneminde 326 programda toplam bin 433 kursiyerin bu programdan yararlandığını belirtti.
 

İHA

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