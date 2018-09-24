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Kayseri Şeker 64’Üncü Kampanya Dönemi Pancar Alımlarına Başladı

Kayseri Şeker Fabrikası 64’üncü kampanya dönemi açılışı ve işletmeye pancar alınması töreni dualar ve tekbirler eşliğinde kurban kesimi ile birlikte yapıldı.

Kayseri Şeker 64’Üncü Kampanya Dönemi Pancar Alımlarına Başladı

Kayseri Şeker Fabrikası 64’üncü kampanya açılış törenine  Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, yönetim kurulu üyeleri, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, genel müdür yardımcılar ile çalışanlar katıldı.
Kampanya açılış töreninde fabrikaya ilk pancar getiren Kayseri Merkez Çiftçilerinden Şaban Türk, Hasan Arpa ve Mahzemin  Çiftçilerinden Müslüm Aydın’a Yönetim Kurulu üyeleri tarafından bilgisayar hediye edildi.

2018-2019 Kampanya dönemi için günlük olarak sadece Kayseri Şeker Fabrikasında 13 bin ton pancar kesimi yapılarak 90 günlük kampanya sonuna kadar  yaklaşık 1 Milyon 100 bin  ton şeker pancarı işlenecek olup 160 bin ton şeker üretilmesi bekleniyor.
Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikası’nda 12. kampanya dönemi 17 Eylül tarihinde başlamış olup, Turhal Şeker Fabrikası’nda ise 84’üncü kampanya döneminin pancar alımlarının 28 Eylül tarihinde başlayacağı belirtildi.

Kayseri Şeker’in Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikaları’nda  2018-2019 Kampanya döneminde toplam  2 milyon 950 bin ton pancar kesimi yapılarak  430 bin ton şeker üretimi bekleniyor.
 

Haber: Gülcan Deniz

 

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