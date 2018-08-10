Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Uluslararası Kongrelere Adını Yazdırıyor

Biyolog, Yeliz Taşçı 2015 yılında Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da düzenlenen kongredeki “Selenyumun deney hayvanlarında beyin hastalıkları üzerine etkisi” konulu sunumundan dolayı da Bilim insanı teşvik belgesi ve Grant para ödülüne layık görülmüştü.

Dünyada kendi alanında en büyük organizasyon olan Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresine Türkiye’den katılacak çok az sayıdaki kişilerden birisi olarak Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, adına davet edilen Biyolog Yeliz Taşçı’nın, Nişasta Bazlı Şeker konusundaki çalışması, Kayseri Şekerde ve Şeker Sektöründe şimdiden büyük yankı uyandırdı.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi Araştırma görevlilerinden Biyolog Yeliz Taşçının “Nişasta Bazlı Şekerin Uzamsal Öğrenme Performansı Üzerine Etkisinin Sıçanlarda İncelenmesi” konulu poster çalışmasında; Şuan, bilim adamları , dünya çapında bu maddeyi (sıklıkla genetiği modifiye edilmiş) tüketenlerin beyin işlevlerine zarar verebileceğini ortaya koydu. Mısır ve şeker pancarından elde edilen farklı fruktoz içerikleri ile beslenen sıçanlarda beyin fonksiyonları açısından bir farklılık olduğu ortaya konuluyor.

21. yüzyılın ABD Bilim adamları tarafından “Beyin Yüzyılı” olarak ilan edilmesi nedeniyle de Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi tarafından 6-9 Ekim tarihlerinde Barselona da düzenlenecek olan 31 nci Beyin Kongresinin bilim dünyası açısından ayrı bir önem arz ettiği belirtildi.

Şeker Pancarı tarımında tohum ıslahı, ekim, sulama sistemlerinin döşenmesi ve sulama, bakım hizmetleri, gübreleme, ilaçlı mücadele, çapalama, ürün hasadının yanı sıra laboratuvar çalışmalarının da büyük bir titizlik, özveri ve fedakarlık içerisinde yürütmekte olduğu Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, Tarımsal Islah ve Uygulama alanında çalışan akademik personelin Araştırma ve Uygulama faaliyetlerine büyük destek veriyor.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde; 1 Doktor, 5 Doktora öğrencisi, 11 yüksek lisans mezunu, 9 Yüksek lisans öğrencisi, 22 Üniversite mezunu 2 Ön lisans öğrencisi istihdam eden Kayseri Şeker tarafından Araştırma ve Proje çalışmaları için 7 Laboratuvar, 1 pilot tesis, 4 uygulama alanı, 1 adet sera, fabrika içerisinde 10 dekar, ERÜTAM arazisi olarak da 2.200 dekar arazi tahsis edildiği ve yapılan bilimsel çalışmalar sonucu elde edilen verilerin ise Bölge ve Ülke tarımının gelişmesine katkısı bekleniyor.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinin, Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği Modeli kapsamında; 4 adedi ticari ürün olarak önem arz eden, 7 adedi tamamlanan, 19 adedi devam etmekte olan 26 Proje bulunmaktadır. Bu projelerin 12 adedi TÜBİTAK destekli olup, TÜBİTAK destekli projelerin 4’ünün tamamlandığı 4’ünün devam ettiği ve 4’ünün de onay aşamasında olduğu belirtildi.