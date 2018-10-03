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Kayseri Şeker, Buğday Ve Arpa Çeşitlerini Araştırıyor

Kayseri Şeker, bölge coğrafi şartlarına uygun, verim oranı yüksek arpa, makarnalık buğday, ekmeklik buğday konusunda bölge çiftçisini kaliteli ve verimli tohum ile buluşturma çalışmalarını başlattı. 

Kayseri Şeker, Buğday Ve Arpa Çeşitlerini Araştırıyor

Kayseri Şeker yöneticileri Ankara Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (Tagem) ile görüşerek, arpa, makarnalık ve ekmeklik buğday tohumlukları kapsamında; Bozlak(Anka-04), Zeynel Ağa, Akar, Burakbey, Çetin-2000, Tosun Paşa, Avcı-2002, Aydan Hanım arpa çeşitleri, Kışla(Ank-25),Kenan Bey, Eser, Şanlı, Bayraktar 2000,Tosun Bey ekmeklik buğday çeşitleri ile İmren, Mirza Bey 2000, Emin Bey, Kızıltan-91, Ç-1252 makarnalık buğday olmak üzere toplam 19 çeşit buğday ve arpa çeşidinin denemeye alındığını belirttiler. 
 

İHA

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