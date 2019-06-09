Kayseri Şeker bünyesinde Turhal Şeker’in Birinci yılı

Başkan Akay mesajında; "Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikamızın değerli yönetim ve denetim kurulu üyelerimizin gayretleri, tüm çalışanlarımızın ve çiftçilerimizin katkıları ile özelleştirmenin yüz akı olan Turhal Şeker Fabrikamızın Kayseri Şeker’in bünyesine katılımının birinci yılını kutlarım. İnşallah Turhal Şeker Fabrikamızın kuruluşunun 100'üncü yılını da nice güzelliklerle kutlamayı, fabrikamızın daha nice insanlara ekmek kapısı olmaya devam etmesini Cenabı Allah’tan dilerim” dedi. Başkan Akay ayrıca Turhal Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi sonrasındaki destekleri dolayısıyla başta Tokat Valisi Sayın Dr. Ozan Balcı, kaymakam ve belediye başkanları, siyasi partiler ile STK temsilcileri, taşıyıcı kooperatifleri yanı sıra faaliyetlerin kamuoyuna yansıtılmasındaki katkılarından dolayı yerel ve ulusal medya temsilcilerine de ayrıca teşekkür etti.



Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel de Kayseri Şeker’in bünyesine katılışının birinci yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında; "7 Haziran 2018 tarihinden bu güne kadar Turhal Şeker Fabrikasındaki başarıda emeği geçen katkısı olan başta Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Akay olmak üzere yönetim kurulları üyelerine, fabrika çalışanlarına, sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçiler ile Tokat ve ilçelerinin halkına, esnaflarına teşekkür ederim" dedi.

