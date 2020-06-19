Kayseri Şeker çevreci projeleri ile örnek oluyor

Günümüzde, sanayileşmeyle birlikte artan enerji ihtiyacı, büyük oranda fosil yakıtlarla karşılanırken, fosil yakıtların tüketilmesi ile ortaya çıkan karbondioksit, atmosferdeki sera gazı miktarını da artırmakta. Belirli oranlardayken yer kürenin sıcaklık seviyesini korumaya çalışan sera gazları, yoğunluğunun artması ile küresel ısınmaya neden olmakta. Kayseri Şeker bu noktada, fabrika atık sularının arıtılması ile oluşan biyogazın saflaştırılması ile zenginleştirilmiş metanın, kazanlarda yakılması ve oluşan karbondioksit gazının ise mikroalg yetiştirilmesinde kullanılması suretiyle, gübre üretimi yapmayı hedefliyor. Ayrıca Bu proje ile zararlı karbondioksit gazı atmosfere salınmayacak. Ayrıca Kayseri Şeker ARGE Merkezi’ndeki, ön denemelerde yüzde 95 oranında saflık değerlerine ulaşılan çalışmalar, Kampanya dönemi boyunca devam ettirilerek ve verim ile performans analizleri yapılacak.



Bu hedefin gerçekleşmesi için TÜBİTAK - TEYDEB desteğiyle, pilot ölçekli gaz arıtma tesisi kuran Kayseri Şeker, kampanya süresi boyunca yapılacak çalışmaların ardından endüstriyel boyutlardaki tasarım ve uygulama ile bir üst basamağa çıkmayı hedefliyor.



