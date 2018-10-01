Kayseri Şeker Çiftçisine Bir Yılda 8 Bin Ton Motorin Avansı Verecek

Kayseri Şeker, 2018-2019 şeker pancarı kampanyasının başladığı Nisan-Mayıs aylarında ekim için; Temmuz ayında çapa ve sulama için, Ekim ayında ise pancar sökümü için Kayseri, Yozgat, Sivas ve Nevşehir illerindeki 12 bölge ve 230 köyde motorin desteği verecek.



Kampanya dönemin içerisinde Nisan-Mayıs ve Temmuz dönemlerinde çiftçiye dağıtılan toplam yaklaşık 4 buçuk milyon litre motorine ilave olarak Ekim ayında Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikalarının toplam kotası olan 2 milyon 235 bin ton şeker pancarı için sözleşme yapılan 9 bin 417 çiftçiye ton başına 1 buçuk litre motorin olmak üzere yaklaşık 3 Milyon 500 bin litre daha motorinin dağıtımına başlandı.



2018-2019 kampanya döneminde ton başına bir buçuk litre mazot desteğinin kampanya süresince toplam üç aşamada olmak üzere yaklaşık 8 Milyon litre motorin dağıtılmış olacak. Kayseri Şeker’in motorin avans desteği, sözleşmeli pancar ekimi yapan pancar çiftçileri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

