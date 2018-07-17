KAYSERİ ŞEKER, CUMHURİYET  MEYDANI’NDA MİLLETİN AĞZINI TATLANDIRDI

Etkinliğe Kayseri Şeker Yöneticileri, Çiftçiler ve çalışanlar da katılarak Meydandaki coşkuya katkı sağlarken, Kayseri Cumhuriyet Meydanına gelen vatandaşlara üç saat sürekli olarak lokma ikramında bulunarak Milletin ağzını tatlandırdılar.

Kayseri Cumhuriyet Meydanındaki etkinliklerin başlamasıyla birlikte hiç ara vermeden üç saat boyunca Kayseri Şeker standında Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür yardımcıları sürekli olarak lokma dağıtarak bir rekora daha imza attılar.



Lokma dağıtım esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; 15 Temmuz gecesi Kayseri Cumhuriyet meydanında Kayseri Şeker’e ait stant da etkinliğe katılanların ağzını tatlandırmaya çalıştıklarını belirtti.



Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü; "Milletimizin ağzı her zaman tatlı olsun. Allah böyle hain darbe girişimlerinden Milletimizi, Devletimizi muhafaza eylesin. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak gerekiyor. Unutmamak adına da bu etkinlikleri yapıyoruz. Çünkü biz unuttuğumuz zaman düşman her zaman için uyumadığını gösteriyor ve Türk Milletini yok etmeye çalışıyorlar. Onun için Milletimizin uyanık olması lazım. 15 Temmuz da Millet uyanık olduğunu gösterdi. Ama unutmamak adına da böyle etkinliklerin yapılması lazım. Biz Kayseri Şeker olarak bu etkinliğe bütün yönetim Kurulu üyelerimiz, çalışanlarımız ile hep birlikte katılarak bu etkinliğin coşku ile kutlanması yanında Milletimizin ağzını tatlandırarak katkı sağlıyoruz."